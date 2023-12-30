學者解讀蔣經國日記：自認是個悲劇人物

國史館出版蔣經國日記，曾追隨兩位蔣總統的蔣經國國際學術交流基金會董事長錢復表示，蔣經國是一個非常講究誠信的人。他記得1982年中共大老廖承志致函蔣經國，呼籲兩岸和平統一，在信函公開之前，蔣經國就已拿到，並對錢復表示，要求他回到美國後，透過管道傳話給，自己不會接受。政大歷史系教授劉維開則說，台大文學院長沈剛伯則對蔣經國說，他是個悲劇人物，蔣經國深以為然，「這應該是他自我設定的角色」。

錢復因為重感冒不克出席發表會，而以錄影方式致詞。錢復說，早年經國先生的日記因為要給父親審閱，所以可說「乏善可陳」，絕不能有一點讓老先生不高興的東西。1972年之後因為蔣公生病，不再看他的日記，才能放心寫自己心裡的話。國史館選擇第一波就出版1970到1979年的日記，相信也是這個道理。

錢復特別提及，蔣經國非常講究誠信，他舉出兩個例子：一是1982年農曆除夕，蔣經國請他到榮總病房，當時蔣經國剛因視網膜剝離動手術，眼睛無法見光，兩人在全黑的房間內談話。蔣經國提及即將來訪的新加坡總理李光耀，說以往李光耀每次來訪，自己都會去接機，但這次身體狀況不允許，因此請錢復跑一趟新加坡，先向李光耀解釋。

錢復年初二飛往新加坡，當天就見到李光耀。李光耀聽到錢復傳話後，眼中帶有淚水地說，經國先生不需如此，自己到台北是要聽他的意見，不是要他接送或陪著出去玩。

錢復說，第二例是1982年7月下旬，時任大陸人大副委員長的廖承志，當年與蔣經國一起留學蘇聯，他寫信給蔣經國，呼籲兩岸談判和平統一。這封信在公開之前，已經先送到我方手中，有一個周末，蔣經國把錢復找去，把信讓他看，並表示訴中共早晚會把這封信公開發表，因此要錢復趕緊找管道告知李先念（中共政治局常委）：「他又在那裡作統戰，我不會接受，我一定還是跟過去一樣堅持三不政策。」

劉維開則說，從蔣經國1970至1979年的日記，可出現一些與過去日記不同的視角，可以讓後人理解1970年代台灣政經發展決策，包括經濟起飛，以及政治外交的重大動盪。相較之下，蔣中正總統年事已高，日記寫得很簡略，因此《蔣中正總統年譜長編》對這段時間的記載，往往只有簡短的官樣文章。例如1971年退出聯合國，蔣中正總統的日記沒寫，蔣經國日記就提到很多。另外他也蔣中正總統晚年的病況有詳細記述，包括醫療小組之間的歧異，以及孔二小姐干預醫療等；至於蔣中正總統晚年因病無法視事的情況下，當時國家的運作狀態，都可以從日記中看出。

劉維開指出，透過日記可以瞭解蔣經國內心世界。外界普遍認為蔣經國勤政愛民，有些人會說他非常深沉、喜怒不形於色，只有在日記中才能看到一個有人味的蔣經國：包括他對家人、朋友的感情，以及對許多人與事的不滿，包括批評官僚體制與政客，不滿開會冗長沒有結果，這些情緒都不會形諸於外。

劉維開說，沈剛伯曾對蔣經國說，他是一個悲劇人物，蔣聽了深以為然，「這應該是他自我設定的角色」。 國史館經過多方努力，將兩蔣日記帶回台入藏國史館，今天下午舉行「蔣經國日記」新書發表會。蔣經國國際學術交流基金會董事長錢復（圖）透過影片致詞。記者曾原信／攝影 國史館經過多方努力，將兩蔣日記帶回台入藏國史館，今天下午舉行「蔣經國日記」新書發表會。記者曾原信／攝影

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