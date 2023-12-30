疑董事會3段音檔流出 高虹安：高端採購爭議仍陷迷霧
國民黨台中市第4選區立委候選人廖偉翔今公開3份疑似高端董事會的3段音檔，提到高端疫苗「不能低於700元」、超過700塊的部分『統統拿來董事會分掉』」等內容，再掀高端採購疑雲。民眾黨新竹市長高虹安就任立委期間緊追高端疫苗案，針對相關音檔內容，她感嘆，遺憾的是，疫情解封已近1年，高端疫苗採購爭議仍在迷霧裡。
廖偉翔今天播放來自高端內部董事會及審計會流出的3段錄音檔。內容分別有與會者提到政府期待的數字是700元，並期待總經理與政府協商，不能低於這個數字，「超過700的部分，統統拿到董事會分掉」；還有音檔內容提及有成大醫師說政府「穩過的，一路開綠燈」，以及假設不太有效，是否把抗原提高就好等說法。
高虹安2021年在立法院質詢曾陸續質疑政府讓國產高端疫苗通過EUA審查、500萬劑悄悄交貨等爭議，並認為高端疫苗通過EUA「完全不意外，就是照著政府劇本走。」
針對廖偉翔今公開3份疑似高端董事會的3段音檔，再掀高端採購疑雲話題。高虹安今天表示，廖偉翔質疑，董事會於事前已放出風聲，政府會保證高端疫苗的採購利益；而她則是發現，在疫苗強制施打期間，明明已發現高端疫苗打不完，但政府仍矇著眼持續交貨，「這難道沒有放水的疑慮？」
高虹安表示，其實各政黨的疑問是相同的，有沒有人透過政商關係私相授受，保證高端疫苗的特殊待遇，進而讓裙帶人士取得不當利益？目前仍未釐清。
高虹安認為，執政者面對疫情，有許多困難與挑戰，也有一些不得不做的選擇，人民都可以理解，「但遺憾的是，疫情解封已近一年，高端疫苗採購爭議仍在迷霧裡。」
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