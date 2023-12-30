副總統候選人辯論會下周登場 蕭美琴：先保養喉嚨
總統候選人辯論會落幕，下周副總統候選人辯論會將接續登場。民進黨副總統候選人蕭美琴今天被問到準備進度，她用沙啞的聲音回應，自己的準備是要先保養喉嚨，這兩天有點感冒，但都非常認真看待選戰當中的每一個責任，也會積極準備。
被問到民進黨總統候選人賴清德的表現，蕭美琴說，一直對賴清德很有信心，從申論到結論，賴是唯一提出對未來完整國家希望工程跟政策願景的人，他會跟賴清德攜手努力。
被問到對自己的表現打幾分？賴清德說，他凡事都做好準備，至於分數多少，要社會大眾來打分數比較好。
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