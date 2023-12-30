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侯稱廢礦區報中央沒理國土署駁：非事實 有建議及補助

聯合報／ 記者程遠述／台北即時報導
2024總統候選人電視辯論會下午2時登場。 圖／台北市攝影記者聯誼會提供
2024總統候選人電視辯論會下午2時登場。 圖／台北市攝影記者聯誼會提供

國民黨總統候選人侯友宜今在辯論會稱廢礦區居住問題新北市已提報中央，但內政部沒有理會。內政部國土管理署發聲明表示，要嚴正澄清，辯論會所提及新北市過去的行文或在國土計畫會議上，完全不是對廢礦區聚落的居住權益保障進行討論，而是僅針對瑞芳水湳洞、金瓜石地區內土地使用管制建議放寬除居住行為外，還包括其他商業、觀光遊憩等用途。

國土署表示，除於該次會議口頭建議，另同步正式行文說明建議循鄉村地區規畫辦理專案輔導，並補助300萬元經費席協助新北市政府辦理規劃，以讓水金九地區土地後續可合法使用，因此，有關新北市政府所稱當時的詢問，中央都有給予正面回應並提供規劃補助，因此辯論會上所陳述內容非事實。

國土署指出，因礦業權廢止後，導致原編定理由消失，應由直轄市、縣市政府主動檢討變更為適當使用地類別，今年8月也經由「鄉村地區整體規劃作業顧問團」提供新北市政府專業協助，請市府透過鄉村區規劃把廢礦區聚落及居住保障議題納入規劃考量。

國土署重申，現已盤點全國礦業權廢止後仍編為礦業用地的分布區位及使用現況，將與經濟部協商後研擬適合的解決方案，以積極行動協助解決因礦業權廢止所衍生的土地及民眾權益問題。

辯論會 內政部

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