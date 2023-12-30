台灣經濟直接與世界接軌 蔡英文籲「不要走回頭路」

蔡英文總統今到台中全國大飯店為台中立委候選人莊競程、江肇國輔選，蔡英文指出，台灣經濟已是世界上重要的一塊，不需要透過中國走向世界，而是直接與世界接軌，「這是世界的台灣」，呼籲大家不要走回頭路。蔡也呼籲，此次總統、副總統在台中可達到5成以上的選票，「台中贏了，總統、副總統一定過關，國會一定國半」。

來自台中各行各業、中小企業主今聚集全國大飯店，為賴清德、蕭美琴、江肇國、莊競程舉行選前誓師大會，蔡英文也到場，現場民眾高喊「總統好」。蔡英文說，「她過去執政讓台灣走向新時代的開始，不要她任期結束後就結束了」，她快要畢業了，心情當然不錯，但沒有把國家交到對的人手上，她也會很擔心，畢業不會快樂，「拜託讓蔡英文可以快樂開心的畢業」。

蔡英文指出，她做總統的時候，基礎建設不足，經濟成長就困難，因此她任內加強基礎建設，2017年民進黨立委守住國會，最後讓前瞻基礎建設預算過關，才全力投入建設，從2016年到現在，國家共投資4兆元在公共建設上，從水利、交通到人才培育，台灣很少有政府敢做這麼大的事情，也沒有國家敢做這樣的事情，但我們做到了，這就是國會過半，支持中央執政才可以。

蔡英文說，有了基礎建設一一到位，經濟都穩穩成長，台灣的GDP規模，從她上任時的17.5兆元增加到現在23兆，國家總稅收她上任時2.1兆，去年達3.2兆，今年會超過去年。

蔡英文也說，「蔡英文路線」就是大力投入公共建設，讓經濟往前走，台灣經濟已是世界上重要的一塊，不需要透過中國走向世界，而是直接與世界接軌。從2016年到今天，對外貿易表現整體成長7成，其中歐洲國家成長了5成，西南向國家成長6成，美國成長120%；外商持續到台灣投資產業，台商也回來投資， 毋庸置疑「這是世界的台灣」，「大家要不要走回頭路？」但仍有人懷念過去的路，我們不要讓他們走回頭路。

蔡提到，我們有很多稅收，她執政8年來，對社會福利是最大投資，包括長照與0-6歲的幼兒補助，讓年輕人沒有後顧之憂，並在賴清德建議下，補助私大學生每年3.5萬元，讓孩子不要背負這麼多的學貸。另也減輕人民稅的負擔，目前全國有305萬戶、47%人口是不用繳綜合所得稅，在全世界很難找到這樣照顧人民的國家與政府。

蔡英文指出，在野黨說她大撒幣、債留子孫，她說「我很生氣，我在投資未來」，她雖然投資建設，還記得要還債，她已經還了7900億，債務比例從她上任時33%降到27%。

蔡強調，台灣的民主是亞洲第一，值得世界上的民主國家共同守護，且台灣在世界上的供應鏈具關鍵地位，台灣附近航道是國際重要的航道之一，守護台灣，就是守護世界經濟發展的穩定。台灣也要強化國防， 防止中國有任何非分想法，過去她把經濟、國防還有民主合併，成為守護台灣最大的力量，「這樣的路線大家滿意支持嗎？」如果滿意支持，2024就選賴清德。

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