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台灣經濟直接與世界接軌 蔡英文籲「不要走回頭路」

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
蔡英文總統今到台中全國大飯店為台中立委候選人莊競程、江肇國輔選，蔡指出，台灣經濟已是世界上重要的一塊，不需要透過中國走向世界，而是直接與世界接軌，「這是世界的台灣」，呼籲大家不要走回頭路。記者余采瀅／攝影
蔡英文總統今到台中全國大飯店為台中立委候選人莊競程、江肇國輔選，蔡指出，台灣經濟已是世界上重要的一塊，不需要透過中國走向世界，而是直接與世界接軌，「這是世界的台灣」，呼籲大家不要走回頭路。記者余采瀅／攝影

蔡英文總統今到台中全國大飯店為台中立委候選人莊競程江肇國輔選，蔡英文指出，台灣經濟已是世界上重要的一塊，不需要透過中國走向世界，而是直接與世界接軌，「這是世界的台灣」，呼籲大家不要走回頭路。蔡也呼籲，此次總統、副總統在台中可達到5成以上的選票，「台中贏了，總統、副總統一定過關，國會一定國半」。

來自台中各行各業、中小企業主今聚集全國大飯店，為賴清德、蕭美琴、江肇國、莊競程舉行選前誓師大會，蔡英文也到場，現場民眾高喊「總統好」。蔡英文說，「她過去執政讓台灣走向新時代的開始，不要她任期結束後就結束了」，她快要畢業了，心情當然不錯，但沒有把國家交到對的人手上，她也會很擔心，畢業不會快樂，「拜託讓蔡英文可以快樂開心的畢業」。

蔡英文指出，她做總統的時候，基礎建設不足，經濟成長就困難，因此她任內加強基礎建設，2017年民進黨立委守住國會，最後讓前瞻基礎建設預算過關，才全力投入建設，從2016年到現在，國家共投資4兆元在公共建設上，從水利、交通到人才培育，台灣很少有政府敢做這麼大的事情，也沒有國家敢做這樣的事情，但我們做到了，這就是國會過半，支持中央執政才可以。

蔡英文說，有了基礎建設一一到位，經濟都穩穩成長，台灣的GDP規模，從她上任時的17.5兆元增加到現在23兆，國家總稅收她上任時2.1兆，去年達3.2兆，今年會超過去年。

蔡英文也說，「蔡英文路線」就是大力投入公共建設，讓經濟往前走，台灣經濟已是世界上重要的一塊，不需要透過中國走向世界，而是直接與世界接軌。從2016年到今天，對外貿易表現整體成長7成，其中歐洲國家成長了5成，西南向國家成長6成，美國成長120%；外商持續到台灣投資產業，台商也回來投資， 毋庸置疑「這是世界的台灣」，「大家要不要走回頭路？」但仍有人懷念過去的路，我們不要讓他們走回頭路。

蔡提到，我們有很多稅收，她執政8年來，對社會福利是最大投資，包括長照與0-6歲的幼兒補助，讓年輕人沒有後顧之憂，並在賴清德建議下，補助私大學生每年3.5萬元，讓孩子不要背負這麼多的學貸。另也減輕人民稅的負擔，目前全國有305萬戶、47%人口是不用繳綜合所得稅，在全世界很難找到這樣照顧人民的國家與政府。

蔡英文指出，在野黨說她大撒幣、債留子孫，她說「我很生氣，我在投資未來」，她雖然投資建設，還記得要還債，她已經還了7900億，債務比例從她上任時33%降到27%。

蔡強調，台灣的民主是亞洲第一，值得世界上的民主國家共同守護，且台灣在世界上的供應鏈具關鍵地位，台灣附近航道是國際重要的航道之一，守護台灣，就是守護世界經濟發展的穩定。台灣也要強化國防， 防止中國有任何非分想法，過去她把經濟、國防還有民主合併，成為守護台灣最大的力量，「這樣的路線大家滿意支持嗎？」如果滿意支持，2024就選賴清德。

蔡英文 賴清德 2024中彰投立委 莊競程 江肇國

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