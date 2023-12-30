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綠批新北治安破洞 市府：連出生入死警察也不放過

聯合報／ 記者張曼蘋／新北即時報導
國民黨總統候選人侯友宜今親上火線，面對家族房產議題。但民進黨發言人群批評侯請假，釀治安破口。新北市府反批，綠營只會抹黑出生入死、辛苦的警察弟兄。記者葉信菉／攝影
國民黨總統候選人侯友宜今親上火線，面對家族房產議題。但民進黨發言人群批評侯請假，釀治安破口。新北市府反批，綠營只會抹黑出生入死、辛苦的警察弟兄。記者葉信菉／攝影

民進黨發言人張志豪、新北市議員顏蔚慈、李宇翔、張錦豪今開「請假破百，市政破洞」記者會，批新北市長侯友宜請假100天，新北完全沒有市長，治安、社安、市政問題都出爐。對此，新北市府回擊，連出生入死保護人民的警察弟兄也不肯放過，出一張嘴就企圖抹煞警察弟兄的努力。

新北市府副發言人張劭斌表示，民進黨發言人群開記者會以偏概全，抹黑新北市治安，製造新北市治安不穩定的假象， 新北市府嚴正譴責這些惡意言論，刻意製造社會不安，連出生入死保護人民的警察弟兄也不肯放過，出一張嘴就企圖抹煞警察弟兄的努力。

新北市府強調 ，新北市治安在媒體2023年縣市長施政滿意度調查，顯示位居六都前段班，領先台南、高雄，六都刑案數據也顯示截至10月，新北每10萬人的刑案犯罪人口率六都最低，也獲中央「國家警光獎」各面向的實質肯定，種種客觀資料顯示出的是新北市治安的穩定度，請執政黨不要一再混淆視聽。

警察 記者會 2024總統選舉 侯友宜

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