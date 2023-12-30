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不缺席總統府升旗 蔣萬安：身上會有滿滿中華民國意象

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市長蔣萬安上午陪台北市中山、北松山立委候選人王鴻薇赴濱江市場掃街時受訪。記者楊正海／攝影
台北市長蔣萬安上午陪台北市中山、北松山立委候選人王鴻薇赴濱江市場掃街時受訪。記者楊正海／攝影

台北市長蔣萬安今年元旦曾與蔡英文總統、副總統賴清德一同出席在總統府前廣場舉行的「2023年元旦總統府升旗典禮」，明年元旦也會出席。蔣萬安上午受訪表示，明年參加升旗典禮，一定會有滿滿的中華民國意象。

蔣萬安說，元旦就是迎來中華民國新的一年，所以他參加升旗典禮，一定會滿滿的中華民國意象，包括之前在耶誕節的影片中看到的圍巾，還會有國旗徽章。

元旦 蔣萬安 2024總統選舉 國慶 賴清德 蔡英文

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