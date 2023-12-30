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大選辯論今登場 侯友宜嗆民進黨：再糟蹋我妻女 一定告

聯合報／ 記者屈彥辰／新北即時報導
綠營指控國民黨總統候選人侯友宜太太任美鈴在新莊獵地炒地皮，上午侯友宜（左）親自開記者會回應，他強調網路鋪天蓋地的攻擊他，他都忍耐，民進黨竟然還下令掛招牌抹黑，意圖使人不當選。記者葉信菉／攝影
綠營指控國民黨總統候選人侯友宜太太任美鈴在新莊獵地炒地皮，上午侯友宜（左）親自開記者會回應，他強調網路鋪天蓋地的攻擊他，他都忍耐，民進黨竟然還下令掛招牌抹黑，意圖使人不當選。記者葉信菉／攝影

今為總統候選人辯論會，隨著民進黨持續猛攻凱旋苑和新莊土地案，預期國民黨總統候選人侯友宜的家族房產議題亦會成為攻防焦點。侯友宜今親自舉行記者會，除澄清相關疑點外，也強調若有再抹黑、糟蹋其妻女者，他一定提告。

侯友宜說，今天是辯論最忙的時刻，他還是開了這場記者會，他參選以來，民進黨惡意抹黑也就算了，他再三解釋，但民進黨一再攻擊他的妻女，是可忍而孰不可忍，他是總統候選人身分外，也是人家的先生、小孩的爸爸。他若不站出來，永遠對不起妻女。

侯友宜表示，他是刑警出身，對妻女不起，他常一大早出門，有時一兩周沒回家，家裡的事情都是太太在照顧，孩子的成長都沒有他在身邊，因為他一直在抓重大犯罪，太太、小孩出門時會很擔心，不知對太太、小孩採取什麼手段，他小孩的聯絡簿永遠沒有他的簽名。

侯友宜提到，他的太太、小孩很疼惜他，很多次問他需要幫什麼忙，很支持我，他不願意讓他們在外露臉，因他這一生逮捕太多重大嫌犯，他曾接到恐嚇電話，說他太太何時去菜市場、孩子讀哪個班級，他都不敢講，他還跟小孩說走路去學校就走自己的路。

侯友宜指出，沒想到民進黨這次選舉，為了民進黨總統候選人賴清德萬里老家的事情，把五年前的事情又挖出來，再惡質抹黑一次，他解釋很清楚，居然變本加厲，民進黨中央下令黨政總動員，言論更惡質，凱旋苑講這麼多次，也提供出來當青年住宅，且從明年元月就開始做，結果下令抹黑做不實的看板。

侯友宜接著秀出手板，指出在台南有著抹黑他的看板，表示這是民進黨自己下令的，在賴清德號稱是民主聖地的台南放該看板，全國總動員，這叫選舉嗎，選舉有需要這麼骯髒嗎？解釋過的事情講得這麼清楚，也拿來做公益了，這幾天他真的「凍袂條」，又開始抹黑他的太太跟女兒，說新莊炒地皮，但凱旋苑跟新莊土地是他的太太從岳家繼承的，繼承犯了什麼法？

侯友宜說，民國81年時，他唯一的兒子走了，當時他的岳母很傷心。他的太太跟女兒做錯什麼事情，為了選舉，用惡毒手段毀人名節，「民進黨無血無淚，賴清德，你有老婆小孩嗎？發動攻擊的人，有太太小孩嗎？」打不倒他，就找他太太、小孩出氣，這算什麼東西？

侯友宜語氣加重，表示如果敢用這種不實的手段抹黑他跟妻女，他一定提告，民進黨鋪天蓋地，掌握媒體、網路還有黨政機器，他選舉沒有民進黨的資源，既然資源用在汙辱別人的妻女，就看司法怎麼處裡。民進黨講不要浪費司法資源，等太太、小孩被欺負時再來說這種話，他是別人的爸爸跟先生，民進黨有本事衝他來，用這種骯髒手段，「我看不起你」。

國民黨總統候選人侯友宜今親上火線，回擊民進黨攻擊凱旋苑。侯陣營揭露，民進黨總動員，在台南掛起抹黑看板。圖／侯友宜競辦提供
國民黨總統候選人侯友宜今親上火線，回擊民進黨攻擊凱旋苑。侯陣營揭露，民進黨總動員，在台南掛起抹黑看板。圖／侯友宜競辦提供

2024選舉 2024總統選舉 侯友宜 凱旋苑 辯論會

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