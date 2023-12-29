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鄭文燦主持國土安全會報 強化我關鍵基礎設施防護韌性

聯合報／ 記者劉宛琳／台北即時報導
行政院副院長鄭文燦。聯合報系資料照／記者曾原信攝影
行政院副院長鄭文燦。聯合報系資料照／記者曾原信攝影

行政院副院長鄭文燦今天主持「112年行政院國土安全政策會報」，頒獎表揚關鍵基礎設施（CI）防護演習績優單位及個人，並聽取「國土安全情勢要況與國際交流」、「強化關鍵基礎設施保安防護人力能量」及「112年關鍵基礎設施安全檢視及防護演習執行成果及策進作為」等報告，請各部會確實督導所轄設施時時更新各類風險威脅及應變作為，強化我國CI防護韌性。

鄭文燦表示，各CI應建立保安防護聯繫會議，讓各項保安防護人力皆能及早發現預警徵候，並請行政院國土安全辦公室持續透過檢視及演習工作，完備CI安全防護。

鄭文燦致詞表示，面對氣候變遷、地緣政治等挑戰，以及資訊安全、駭客、無人機攻擊等新興威脅，在在考驗政府部門的應變能力，各先進國家為維持國家正常運作，對於關鍵基礎設施的維護及韌性提升更加重視，今年國土安全辦公室共針對60處CI進行防護驗證與演練。

鄭文燦指出，今日會議主要聚焦在國土安全情勢變化及設施安全防護情形，並檢視整體工作要況，相關工作請關鍵基礎設施、主管機關及國土安全辦公室共同合作，務必提高安全意識，審慎應對。

鄭文燦聽取國土安全辦公室「國土安全情勢要況與國際交流」報告後表示，從全球恐怖主義及地緣政治風險，到國內目前各項通報分析的結果顯示，目前國內國土安全情勢尚無違常，請各主管機關協同國安單位落實執行涉恐查處工作，依既有機制強化國境管控，有效阻絕恐怖分子於境外。

鄭文燦指出，印太安全情勢嚴峻及新興科技發展對各國及臺灣都帶來挑戰，以CI為攻擊目標的灰色地帶衝突案例日漸增加，各國都重視並提升CI安全與韌性，各部會必須確實督導所轄設施時時更新各類風險威脅及應變作為，才有能力確保國家及民生經濟的正常運作，也請政務委員吳澤成在相關工作上協助指導。

鄭文燦強調，各國對CI防護的關注日益增加，各部會應持續推動國際交流合作與經驗分享，接軌國際間國土安全及關鍵基礎設施防護的新政策、法制、技術及設備，強化我國關鍵基礎設施防護韌性，並提升台灣與各國政府的緊密合作關係。

針對內政部警政署「強化關鍵基礎設施保安防護人力能量」報告，鄭文燦表示，請各CI建立保安防護聯繫會議，並由單位首長擔任會議召集人，除讓各項保安防護人力皆能及早發現預警徵候，並及時通報及應處外，亦應預想基本威脅情境，納入未來應變演練項目，以維持CI營運韌性。

針對國土安全辦公室所提「112年關鍵基礎設施安全檢視及防護演習執行成果及策進作為」一案，鄭文燦表示，自去年辦理CI安全檢視後，影響CI營運事件已有減少，顯示行政院及各部會主動檢視，已達有效提醒CI重視自身安全防護的效果。

鄭文燦進一步指出，對於今年檢視及演習所發現問題，各CI皆須律定改善期程，各主管機關主動督導所管CI落實改善，並列為明年必檢項目。請國土安全辦公室持續透過檢視及演習工作，完備CI安全防護，並研析精進作為，有效驗證CI防護計畫與應變能力。

鄭文燦

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