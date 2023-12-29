陳建仁視察中華郵政物流園區 盼1加1大於2帶動地方發展

百年老店「中華郵政」轉型多元發展，在桃園市龜山區打造郵政物流園區，未來將是北台灣郵件作業中心，也與電商平台合作推廣倉儲物流業務，全區預計2024年完工、2025年啟用。行政院長陳建仁今天上午前往視察，期許如期如質完工、提升郵務效率品質，也希望帶動地區發展，強化台灣在物流業發展。

郵政物流園區位於桃園市龜山區產業專用區，基地面積約17.14公頃，建設經費約258.5億元，目前規劃有郵政物流中心、北臺灣郵件作業中心、郵政資訊中心、營運中心4棟建築。其中，郵政物流中心已落成啟用，並依空間分為16個單元，每個單元約2500坪，電商PChome已進駐並租用15個單元作為倉儲理貨使用，剩餘1個單元由中華郵政自營規劃，而北台灣郵件作業中心落成後，新竹、宜蘭以北縣市每天495萬封郵件也將移至此地整理再分送。

行政院長陳建仁今天上午視察園區興建進度，致詞時感謝郵政員工在新冠疫情期間幫忙運送抗疫物資，前陣子亞洲國際郵展也讓全世界看到台灣多元的面貌。針對郵政物流園區，他提到招商可能很辛苦，但園區鄰近桃園機場和台北港，如果PChome以外的業者也能陸陸續續來到這裡，將會是一件好事情，也會讓全世界看到台灣在物流產業的實力。

陳建仁說，中華郵政最早起始於清朝，郵政業務與民眾生活息息相關，他當兵和在國外唸書時，最期待郵差送來家裡的信，是一個很好、很溫馨的為民服務企業，很期待未來發展。

郵政物流園區啟用，載運物件的車輛勢必增加，地方憂交通堵塞。陳建仁表示，相關單位事前已有盤點，而高公局在林口也有新設交流道的規劃，相信未來能發揮1加1大於2的力量；中華郵政物流園區籌備處補充，高公局目前在林口交流道有設計高架路段，將避開林口長庚醫院，讓車輛能夠分流，避免壅塞。

行政院長陳建仁（左2）今早視察中華郵政「郵政物流園區」，期待帶動地方發展和國際競爭力。記者陳俊智／攝影 行政院長陳建仁今早視察中華郵政「郵政物流園區」，期待帶動地方發展和國際競爭力。記者陳俊智／攝影

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