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陳建仁駁新制福利是選前發紅包 強調是經濟成長成果

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
行政院長陳建仁（中）駁斥2024新制福利是選前發紅包，強調是好的經濟成長成果。記者陳俊智／攝影
行政院長陳建仁（中）駁斥2024新制福利是選前發紅包，強調是好的經濟成長成果。記者陳俊智／攝影

2024元旦新制上路，行政院推出社福津貼、租金補助與私立大學多項補助，總經費2395億元，被質疑是「選前紅包」、「政策買票」；行政院長陳建仁今天受訪表示，因為我們有好的經濟成長結果，所以才做很多福國利民的措施。

行政院長今天上午到桃園市龜山視察郵政物流園區，受訪時被問到選前推出多項利多政策。他表示，台灣在新冠肺炎疫情期間，全民共同努力，有很好的防疫的成果，我們在中美貿易大戰期間掌握先機，引導台商商返台投資，再加上嚴守財政紀律，經濟成長有目共睹，而且是世界上經濟成長率最高的國家之一，「就是因為我們有這麼好的經濟成長的結果，我們才跟全民來做很多福國利民的措施」。

陳建仁以防疫為例，強調因為防疫得當，所以政府有很好的歲入歲出賸餘，能陸續地發了三倍券、五倍券，還有普發現金6千元，而且有98%以上的民眾都領到這一筆現金。

陳建仁說，政府在經濟狀況很好的狀況下，就往福國利民的道路上來走。其實，在野陣營也競相加碼，所以代表

不過，他也強調所有福利政策與預算都有經過立法院嚴謹審查，所以沒有所謂選前發紅包的事情，反而是說我們「施政有成績、年年有福利」。

行政院 陳建仁

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