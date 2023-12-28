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施明德病情惡化 侯友宜：集氣祝禱期盼度過難關
民進黨前主席施明德日前傳出肝癌復發命危，住進加護病房洗腎，台灣民意基金會董事長游盈隆5日透露「脫離險境」。不過，國民黨總統候選人侯友宜晚間在臉書貼文指出，「施明德主席，先前因為身體狀況欠佳，在加護病房接受治療近一個半月，今天聽聞，施主席的病情，在昨天突然惡化，狀況十分危急，令人相當憂心。」
侯友宜表示，施主席是台灣的民主先進，一生推動台灣民主自由制度，堅定捍衛人權，無論面對多少危險，從不退卻，「他的這份勇敢與堅持，值得我們尊敬」。
侯友宜表示，「讓我們一起，為這位民主運動的巨人集氣祝禱，期盼他能度過難關，早日康復，繼續為了台灣這片土地，共同努力打拚」。
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