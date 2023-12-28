穿磨損舊鞋、抱貓狗 蔡英文展現親切一面

蔡英文總統今天到新北市汐止區一家寵物友善餐廳，和民進黨立委候選人賴品妤一起大聊飼養寵物的經驗。蔡英文送賴品妤一把清理貓砂用的小鏟子，兩人也一起和店內的貓狗開心互動。因為蔡英文飼養有2隻狗、4隻貓，賴品妤問蔡會不會「吸貓」，蔡英文笑稱自己不會「吸貓」但貓會吸他。蔡英文分享自己飼養的是退役犬，所以相對起來好管理，寵物並沒有給他造成太多麻煩。蔡英文也表示卸任之後第一件事，就是可以不用看行程，自己想什麼時候起床都可以。

蔡英文總統今天到汐止穿著相對休閒，穿了好幾年的皮鞋可以發現鞋尖已經磨損，鞋底也有著歷史的痕跡。隨著任期即將屆滿，蔡英文似乎越來越能放開做自己，展現隨和親切的一面。 蔡英文總統穿了好幾年的皮鞋可以發現鞋尖已經磨損，鞋底也有著歷史的痕跡。記者林澔一／攝影 蔡英文總統（右）與民進黨立委候選人賴品妤（左），今天到新北市汐止區一家寵物友善餐廳和貓狗開心互動。記者林澔一／攝影

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