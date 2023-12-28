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ECFA優惠取消衝擊石化業 陳建仁：經濟部持續輔導協助

聯合報／ 記者劉宛琳／台北即時報導
行政院長陳建仁。圖／行政院提供
行政院長陳建仁。圖／行政院提供

行政院長陳建仁今於行政院會聽取經濟部「受全球景氣影響產業補助執行情形」報告後表示，國內外主要預測機構皆預估明年台灣經濟成長率將優於今年表現，在疫後堅韌重建的過程中，請經濟部務必落實推動中小企業升級轉型，並對小店家、中小企業提供行銷、貸款等多元協助；另針對石化產品的兩岸經濟合作架構協議（ECFA）優惠關稅取消，也請經濟部持續輔導石化業，提供妥適的協助。

陳建仁表示，製造業外銷訂單及出口年增率在112年下半年衰退幅度已逐步收斂，預期113年出口將延續此波復甦的態勢，國內外主要預測機構皆預估明年台灣經濟成長率將優於今年表現。儘管如此，全球經濟仍將面臨如美國消費動能是否持續、原物料價格走勢，以及各國央行貨幣政策走向等諸多挑戰，這些因素都將影響台灣貿易與投資表現，須持續加以關注因應。

陳建仁指出，在這段疫後堅韌重建的過程中，請經濟部務必落實推動中小企業升級轉型，特別是受景氣影響的產業，除了協助產業智慧化、低碳化的轉型外，也應積極加強改善中小企業所需基礎設施、對小店家、中小企業提供行銷、貸款等多元協助，共同攜手踏穩疫後經濟復甦的腳步。

陳建仁 成長率 ECFA

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