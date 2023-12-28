快訊

4大專校院可用資金為負 「這所私校」可用資金達84億超過台大

實支實付險下架掀搶買潮 保誠人壽開第一槍「停止受理」

勒索李善均韓幣3.5億！酒店女現身法院「抱孩子竄逃」 韓網友氣炸

擴大推動藍色經濟 海洋產業發展條例元旦上路

中央社／ 高雄28日電

立法院5月26日三讀通過「海洋產業發展條例」，海洋委員會於半年內確認了海洋產業的內容與範圍，及海洋產業產值的統計方法與估算，經報送行政院同意後，訂於明年1月1日起正式施行。

海委會今天發布新聞稿指出，海洋產業發展條例三讀通過後，海委會確認海洋產業的內容與範圍，及產值統計方法與估算，報行政院同意後，訂於明年1月1日起正式施行；將讓海洋產業發展有更多的政策輔導工具及客觀的衡量指標。

海委會表示，海洋產業發展條例主要有「統合各部會海洋事務」與「建構產業扶助架構」2大範疇，在統合各部會海洋事務的政策工具，包括建立海洋資料庫、政府應編列推動海洋產業預算、充實海洋發展基金。

建構產業扶助架構部分則有優惠融資、協助設置海洋產業園區或專區、輔導與獎助、培育人才等。海委會主委管碧玲說，條例施行後，海委會將以統合協調機關角色及條例賦予責任，定期檢視各海洋產業主管機關推動海洋產業執行情形等。

此次配合海洋產業發展條例施行，海委會也同步發布台灣海洋產業產值，依據海委會的統計資料，台灣海洋產業產值由民國107年的新台幣7507億元成長至111年的1兆7031億元，占GDP的比重則由4.03%上升至7.86%。

另外111年前3大海洋產業分別為「海洋運輸及輔助」、「海洋漁業與養殖」及「海洋遊艇及其他船舶載具」，產值依序為1兆3126億元、2795億元及688億元。

海委會表示，海洋產業發展條例施行與海洋產業產值統計，象徵政府對發展海洋產業的決心，後續海委會也將偕同各部會持續完備各項配套法令，並透過長期性產值調查，了解各類海洋產業發展方向及長期趨勢，作為政策擬定參考。

行政院 立法院

延伸閱讀

幫狗狗刷牙你選對工具了嗎？獸醫教如何挑適合牙刷以及掌握正確力道

GoOcean海洋遊憩風險資訊App今上架 西子灣、旗津都可查詢

陸認台貿易壁壘！綠指國民黨教的 朱立倫反擊：在ECFA占盡便宜還反咬

112年下半年陸海空軍晉任將官 蔡總統親臨勗勉

相關新聞

ECFA優惠取消衝擊石化業 陳建仁：經濟部持續輔導協助

行政院長陳建仁今於行政院會聽取經濟部「受全球景氣影響產業補助執行情形」報告後表示，國內外主要預測機構皆預估明年台灣經濟成...

賴皮寮看到民進黨的硬拗和雙標 給「下架民進黨」最好的團結理由

總統選舉前半個多月，選戰主旋律竟不是三腳督裡最夯的「棄保」話題，更非國家願景、政策交鋒，而是三位候選人的房地產。在Google、Yahoo以侯友宜、賴清德和柯文哲三人作為關鍵字搜尋，侯先跳出兒子、老婆或政見，柯則是民調、農地，至於賴的推薦排序一、二都是「老家、違建」，萬里老宅爭議，網路熱度至今未見退燒跡象。...

「全動法」遙遙無期 基進：不應受藍白阻遏

兩岸戰爭遲早會發生，《全動法》不該應為藍白阻攔就停擺！台灣基進主席王興煥28日召開記者會指出，民進黨為了追求選票，就向中間或淺藍靠攏，更不願通過自我保衛的法規。台灣基進不分區立委候選人吳欣岱則警告，親中勢力惡意操作執政黨就退縮，台灣永遠也無法做好全民防衛。

房貸、托育、買熱水器都補助 政院選前撒幣政策砸2000多億

2023年即將進入尾聲，2024年元旦新制即將上路。回顧今年年中，政府推出了學費補貼、租金補貼、成年禮、動滋券等政策，瞄準年輕族群狂砸補助，而明年元旦起政府又發出多項大紅包如加碼育兒津貼、社會福利補助、換購熱水器、軍公教加薪等。育兒族、老人、軍公教通通有獎，不過你可知零零總總加起來，政府竟狂砸了超過2000億的人民納稅錢嗎？

賴皮寮風暴衝擊綠營15激戰區 賴品妤恐要打一場「5個百分點」的戰爭

民進黨總統候選人賴清德「萬里違建」宛如暴風中心，藍營斷言至少「一屍十五命」，波及15個激戰區；綠營反諷操作過頭將成「藍色七傷拳」，傷人3分、自傷7分。「賴皮寮」政治風暴直接衝擊鄰近的汐止、淡水、基隆等綠營立委選情，民進黨現任立委賴品妤選區就是包含汐止、萬里在內的七星區，首當其衝，與國民黨對手廖先翔的輸贏一線間，可能形成一場「5個百分點決勝負」的戰爭。...

選戰倒數…北市議員王欣儀自曝罹癌明開刀 政界好友紛送祝福

選舉將近，各黨紛紛動員所有母雞、小雞共同助選為選情衝刺，但身兼北市議會國民黨團書記長、大安區立委候選人羅智強競選總幹事的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。