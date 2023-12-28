擴大推動藍色經濟 海洋產業發展條例元旦上路

立法院5月26日三讀通過「海洋產業發展條例」，海洋委員會於半年內確認了海洋產業的內容與範圍，及海洋產業產值的統計方法與估算，經報送行政院同意後，訂於明年1月1日起正式施行。

海委會今天發布新聞稿指出，海洋產業發展條例三讀通過後，海委會確認海洋產業的內容與範圍，及產值統計方法與估算，報行政院同意後，訂於明年1月1日起正式施行；將讓海洋產業發展有更多的政策輔導工具及客觀的衡量指標。

海委會表示，海洋產業發展條例主要有「統合各部會海洋事務」與「建構產業扶助架構」2大範疇，在統合各部會海洋事務的政策工具，包括建立海洋資料庫、政府應編列推動海洋產業預算、充實海洋發展基金。

建構產業扶助架構部分則有優惠融資、協助設置海洋產業園區或專區、輔導與獎助、培育人才等。海委會主委管碧玲說，條例施行後，海委會將以統合協調機關角色及條例賦予責任，定期檢視各海洋產業主管機關推動海洋產業執行情形等。

此次配合海洋產業發展條例施行，海委會也同步發布台灣海洋產業產值，依據海委會的統計資料，台灣海洋產業產值由民國107年的新台幣7507億元成長至111年的1兆7031億元，占GDP的比重則由4.03%上升至7.86%。

另外111年前3大海洋產業分別為「海洋運輸及輔助」、「海洋漁業與養殖」及「海洋遊艇及其他船舶載具」，產值依序為1兆3126億元、2795億元及688億元。

海委會表示，海洋產業發展條例施行與海洋產業產值統計，象徵政府對發展海洋產業的決心，後續海委會也將偕同各部會持續完備各項配套法令，並透過長期性產值調查，了解各類海洋產業發展方向及長期趨勢，作為政策擬定參考。

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