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總統候選人政見會今晚7時最終場 校園安全議題正面交鋒

聯合報／ 記者侯俐安丘采薇林縉明／台北即時報導
民進黨總統候選人賴清德（左）、國民黨總統候選人侯友宜（中）、民眾黨總統候選人柯文哲（右）。圖/聯合報系資料照
民進黨總統候選人賴清德（左）、國民黨總統候選人侯友宜（中）、民眾黨總統候選人柯文哲（右）。圖/聯合報系資料照

第三場總統候選人電視政見發表會，今天晚間7時在台視登場，民進黨賴清德、國民黨侯友宜、民眾黨柯文哲，三人最後一次提出各自政見。本月25日新北市國中生遭同學割頸，昨晚不治，引起社會重視，對於校園安全事件，預計三方都將在政見會中提及。

據了解，今晚政見會中，賴清德將著重政見，而非政治攻防；侯友宜以三項政見為主，但仍著重挑戰者角色。柯文哲以論述政見為主，批評執政表現為輔，將陳述外交國防兩岸、醫療長照、政見總結等三部分。

第16任總統副總統及第11屆立法委員選舉將於明年1月13日投開票；依總統副總統選舉候選人電視政見發表會實施辦法規定，電視政見發表會應舉辦4場，其中總統候選人3場、副總統候選人1場，每位候選人在每場電視政見發表會的發表時間分3輪、每輪10分鐘進行。

三名候選人在第一場政見會中，賴清德以兩岸、居住正義為主，侯友宜著重兩岸論述、居住正義、能源政策，柯文哲鎖定國家治理、財政紀律、居住正義。三方在兩岸議題交鋒。

第二場政見會，賴清德提出減輕三明治家庭負擔、青年百億海外圓夢基金、推動教育平權，以及數位轉型、淨零轉型；侯友宜提出治安、農業、性別三項政見，柯文哲提出教育、人口、經濟政見。交鋒重點仍以兩岸、能源為主。

賴清德競選總部今公布「國家希望工程」議題影片。賴清德全國競總發言人郭雅慧表示，在這個關鍵時刻，國家需要穩定掌舵的領導人，賴清德、蕭美琴有最全面的國政藍圖，台灣需要穩健前行，絕對不能自亂陣腳。

郭雅慧表示，賴清德從今年9月開始，就提出一連串的國家希望工程願景藍圖政見說明會，總計前後舉辦了7場專場記者會，以及無數場搭配行程的政見說明，完整闡述國家希望工程願景藍圖，要帶領台灣走向和平與繁榮。因此，配合總統政見發表會的舉行，推出「國家希望工程政策」CF影片，希望加深民眾對於這些政策願景的印象。

侯友宜從7月3日開始已陸續推出42項政見，初期提出的廢除80歲以上巴氏量表最受矚目，近期針對青年及親子提出購屋頭期款、課輔免費、免學貸政見，上周則提出兩岸國防政見，以保障人權為優先，恢復兩會聯繫機制等。

2024選舉 2024總統選舉 賴清德 侯友宜 柯文哲 政見發表會

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