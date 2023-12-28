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台大研究生協會會長籲：新國會積極通過大學法修正

聯合報／ 記者歐陽良盈／台北即時報導
立委范雲（中）今天在立法院舉辦記者會，邀集全國性與大學學生自治團體的青年代表，以青年選民角度，分別就「高教改革與學生權益」、「勞動權益」、「性別平等及性別友善」、「居住正義」四大議題，對各黨候選人提出具體的訴求及期望。記者許正宏／攝影
立委范雲（中）今天在立法院舉辦記者會，邀集全國性與大學學生自治團體的青年代表，以青年選民角度，分別就「高教改革與學生權益」、「勞動權益」、「性別平等及性別友善」、「居住正義」四大議題，對各黨候選人提出具體的訴求及期望。記者許正宏／攝影

民進黨立委范雲今天邀全國性大學學生自治團體代表舉行記者會，呼籲各黨總統候選人關注高教改革與學生權益、勞動權益、性別平等及性別友善、居住正義。台灣大學研究生協會會長黃種賢呼籲新國會組成後，積極通過大學法修正草案，落實校園民主。

黃種賢表示，學生有權參與校務治理和各級別的校園事務委員會，國會應通過大學法修正案，確保大學校長遴選納入學生代表、校務會議學生席次提升為五分之一等。世新大學性別研究所自救會代表張育睿認為，各政黨總統候選人應在大選前，說明與保證將來女性閣員比例，讓不同的性別視角能走進政策制定過程。

台灣學生聯合會理事長翁歆媃指出，30年後的台灣社會，答案就在今天的校園，大家應攜手努力，共同推動大學法修法及高教改革，為台灣的未來打下堅實基礎。

范雲表示，民進黨副總統候選人賴清德已承諾未來社宅再增13萬戶、社宅包租代管再增17萬戶，配合租金補貼家戶擴大至每年50萬家戶，大學生不論住校內校外都能申請；近來立法院剛通過囤房稅2.0，要讓青年住的安心。

提到勞動權益，范雲表示，馬政府時期基本月薪總調幅15.79%、時薪總調幅為26.31%，但小英政府時期基本工資連八漲，月薪總漲幅37.3%、時薪52.5%，更訂定最低工資法，制度性照顧最弱勢勞工，並帶動整體薪資環境的改善。

范雲表示，今年#MeToo事件後，政府迅速完成性平三法的修正，性別平等教育法讓狼師不再師師相護、性別平等工作法改善職場性騷申訴機制，都是為了給年輕學子、職場新鮮人，性別友善、安心的環境。民進黨總統候選人賴清德提出強化性平教育的政策主張，也承諾以內閣女性三分之一以上為目標。

范雲表示，自己從青年時開始關心政治，知道青年力量的可貴，2024大選對台灣是關鍵一戰，在地緣政治上，台灣是抵擋中共擴張的第一線，面對中共滲透與介選、要對抗內部與中共唱和的代理人。

立委范雲（中）今天在立法院舉辦記者會，邀集全國性與大學學生自治團體的青年代表，以青年選民角度，分別就「高教改革與學生權益」、「勞動權益」、「性別平等及性別友善」、「居住正義」四大議題，對各黨候選人提出具體的訴求及期望。記者許正宏／攝影
立委范雲（中）今天在立法院舉辦記者會，邀集全國性與大學學生自治團體的青年代表，以青年選民角度，分別就「高教改革與學生權益」、「勞動權益」、「性別平等及性別友善」、「居住正義」四大議題，對各黨候選人提出具體的訴求及期望。記者許正宏／攝影

性別 范雲 校園

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