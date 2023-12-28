侯友宜為了凱旋苑告賴清德 賴辦：有憑有據不怕提告
國民黨總統候選人侯友宜不滿民進黨批評侯家以文大旁邊的「凱旋苑」收租，指侯友宜是「包租侯」，昨天針對民進黨總統候選人賴清德、秘書長許立明及立委吳思瑤、林楚茵、立委候選人何博文及前立委段宜康提出告訴，指控違反「選罷法」，意圖使人不當選及誹謗。賴清德競選總部發言人陳世凱今天表示，提出來的批評都是有憑有據，不怕對方提告。
陳世凱說，侯友宜應該多花時間面對社會質疑，不是不斷提告，對於提告，他尊重，但所有批評都有憑有據，不怕對方提告，侯友宜應該好好說清楚，為什麼要給學生那麼高的租金，為什麼要漲那麼多租金，為什麼要把那麼多資產藏在又昱公司裡面。
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