選戰倒數…北市議員王欣儀自曝罹癌明開刀 政界好友紛送祝福

選舉將近，各黨紛紛動員所有母雞、小雞共同助選為選情衝刺，但身兼北市議會國民黨團書記長、大安區立委候選人羅智強競選總幹事的議員王欣儀今在臉書自曝罹癌，今天住院明天將開刀，不少黨內好友送上祝福，希望王能平安順利、早日康復。

王欣儀說，先前忙著幫蔣市府的總預算案能夠付委審查，議會加緊趕工審查預算、把關市民納稅錢，還要站台助選等，以及平時忙不完的選區服務、地方服務、主持節目，連手術時間都安排在議會休會後跨年的假期間，為避免讓大家擔心才都沒說。

王欣儀表示，一向覺得自己很健康，也常參加支持癌友的活動、記者會，從沒想過，有一天竟然也成了癌症患者，成了癌友的一分子，她透露日前健康檢查，發現數據有異狀，馬上安排穿刺切片檢驗。

王欣儀也分享，穿刺切片檢驗當下自己赴醫院檢查，醫生問「有人陪妳來嗎？」讓她愣了一下，回說沒有，到出了診間，觀察候診的人，發現大多數人都是有人陪伴的，「頓時突然覺得，單身只能靠自己的我，好像有點孤單？」

王欣儀罹癌消息傳出，隨即湧進大量留言，包含北市副市長李四川、林奕華、桃園市議長邱奕勝、國民黨不分區立委候選人柯志恩、國民黨大安區立委候選人羅智強、立委江啟臣、議員徐弘庭、李彥秀等人都上留言，祝福平安、早日康復。

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