中選會稱檢警調偵查接受境外勢力指示製造假民調新聞
中央選舉委員會今天表示，接獲多起違反兩選罷法的發布民調檢舉案件，因未載明抽樣方式、母體數、樣本數、誤差值及經費來源等資訊，涉及違反總統副總統選舉罷免法第52條，及公職人員選舉罷免法第53條規定，依法查處，民眾勿任意轉傳不符兩選罷法規定的民調，以免受罰。
中選會說，檢警調機關近日已就接受境外勢力指示，製造假民調的新聞報導案件偵查中。投票日1月13日前10天起禁止發布任何選舉民調。
中選會表示，網路民調或各式民調資訊，均應載明負責調查單位、主持人、辦理時間、抽樣方式、母體數、樣本數、誤差值及經費來源等資訊，民眾如任意轉傳未載明這些資訊的民調，會違反兩選罷法規定。違反兩選罷法規定發布民調者，將處新台幣10萬元以上100萬元以下罰鍰；若為政黨、候選人及其受僱人、代理人或使用人違反者，則加重處罰新台幣20萬元以上200萬元以下罰鍰。
中選會說，明年1月3日零時起至投票時間截止前，不得以任何方式發布、報導、散布、評論或引述任何有關候選人或選舉的民意調查資料，違反者，處新台幣10萬元以上100萬元以下罰鍰；若為政黨、候選人及其受僱人、代理人或使用人違反者，則加重處罰新臺幣20萬元以上200萬元以下罰鍰。
👉2024選戰最前線
▪ 政黨票能幹嘛？4神秘數字搶席次、領補助、還可扣稅
▪ 大選結果繫在年輕人手上？2016、2020投票率直接「差1格」
▪ 政見會後情勢生變？最新5家媒體民調一次看
▪ 立委抽籤結果出爐！選區名單、號次一次看
▪ 影／3組拚總統 選民抱不平：幹嘛蹚這趟渾水？
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言