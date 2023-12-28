中選會稱檢警調偵查接受境外勢力指示製造假民調新聞

中央選舉委員會今天表示，接獲多起違反兩選罷法的發布民調檢舉案件，因未載明抽樣方式、母體數、樣本數、誤差值及經費來源等資訊，涉及違反總統副總統選舉罷免法第52條，及公職人員選舉罷免法第53條規定，依法查處，民眾勿任意轉傳不符兩選罷法規定的民調，以免受罰。

中選會說，檢警調機關近日已就接受境外勢力指示，製造假民調的新聞報導案件偵查中。投票日1月13日前10天起禁止發布任何選舉民調。

中選會表示，網路民調或各式民調資訊，均應載明負責調查單位、主持人、辦理時間、抽樣方式、母體數、樣本數、誤差值及經費來源等資訊，民眾如任意轉傳未載明這些資訊的民調，會違反兩選罷法規定。違反兩選罷法規定發布民調者，將處新台幣10萬元以上100萬元以下罰鍰；若為政黨、候選人及其受僱人、代理人或使用人違反者，則加重處罰新台幣20萬元以上200萬元以下罰鍰。

中選會說，明年1月3日零時起至投票時間截止前，不得以任何方式發布、報導、散布、評論或引述任何有關候選人或選舉的民意調查資料，違反者，處新台幣10萬元以上100萬元以下罰鍰；若為政黨、候選人及其受僱人、代理人或使用人違反者，則加重處罰新臺幣20萬元以上200萬元以下罰鍰。

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