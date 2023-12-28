公督盟公布立院年度代表字 「貪」字一票險勝「色」

總統大選進入倒數計時，不少民間團體也趁此機會到各總統候選人的競選總部前抗議、表達訴求，期盼在選舉期間能得到候選人的回應，尤其鎖定最有可能當選的候選人競選總部。而隨著蔡政府8年任期即將結束，今年抗議行動的頻率顯得比上一屆總統大選來得更加頻繁。各總部成為社運團體「抗議熱點」，已成此次大選的一道特別風景。...

2023-12-28 11:30