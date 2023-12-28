公督盟公布立院年度代表字 「貪」字一票險勝「色」
公民監督國會聯盟舉辦「2023立法院年度代表字及十大新聞票選」結果公布記者會，「貪」字一票險勝，獲選2023立法院年度代表字。
公督盟表示自2008年開始，每年年底都會舉辦「立法院年度代表字及十大新聞」票選活動，至今已邁入第16年，上午於記者會公布2023年票選結果，本年度十大新聞榜首是「多位立委捲入metoo 疑雲，性平三法修正，增訂權勢性騷。」而年度代表字則由「貪」字獲選，「貪」在今年的票選中，獲得34%的得票，僅以一票之差險勝「色」字。
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