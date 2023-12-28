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連戰公開信批民進黨執政亂象 籲支持侯康配政黨輪替

聯合報／ 記者程平／台北即時報導
前副總統連戰今日發布公開信，呼籲大家支持侯康配，共同實現政黨輪替的美好願景。圖／取自侯友宜臉書
前副總統連戰今日發布公開信，呼籲大家支持侯康配，共同實現政黨輪替的美好願景。圖／取自侯友宜臉書

2024總統大選倒數，前副總統連戰今日發出公開信，強調台灣人民給了民進黨再一次八年的執政機會，但民進黨回報給台灣社會的卻是清算鬥爭不斷，各行各業缺工，各種物資不是欠缺就是上漲。連戰也指出，錯誤的能源政策，偏執的抗中謀獨讓台海局勢緊張，加上民進黨要員及派系的貪腐事件頻傳，難怪民意要求下架民進黨的聲音居高不下。

連戰也呼籲大家支持侯康配，強調只有國民黨總統候選人侯友宜、副總統候選人趙少康，可以帶領國家走上正確的發展道路，才能共同實現政黨輪替的美好願景。

連戰公開信全文：

親愛的同胞們、朋友們：大家好！

總統大選與立法委員選舉已經進入倒數時刻，這是攸關台灣安危、經濟發展、子孫前途的重要選舉，我和大家同樣的關心。這些日子因為醫生囑咐要求我靜養，因此我無法像往常全國奔波，親身為優秀的候選人輔選吶喊，我深感遺憾。但儘管我已進入白髮蒼蒼的耄耋之年，我還是心繫台灣人民的安全與福祉，希望盡我一份微薄但堅定的力量，誠懇拜託大家務必在明年一月十三日要踴躍投票，共同完成多數主流民意要求政黨輪替的心願，讓中國國民黨提名的總統候選人侯友宜、副總統候選人趙少康及國民黨立委候選人順利當選，讓他們帶著最新的民意基礎，興利除弊，撥亂反正，還給中華民國一個清明的政治，帶給台灣一個有希望的明天。

台灣人民給了民進黨再一次八年的執政機會，但他們回報給台灣社會的卻是清算鬥爭不斷，各行各業缺工，各種物資不是欠缺就是上漲。錯誤的能源政策，讓大家嚐受停電之苦，企業界更是憂心忡忡，擔心競爭力下滑。在兩岸方面，民進黨偏執的抗中謀獨舉動，讓台海局勢緊張，讓年輕人的役期又延長，為人父母哪一個不憂心？凡此種種，加上民進黨要員及派系的貪腐事件頻傳，難怪民意要求政黨輪替、下架民進黨的聲音居高不下。

我們應該清楚地認識到兩岸和平的重要性，青年應該是在職場上奮鬥打拼，而不是為了台獨上戰場。兩岸最需要的是貨機與客機，帶著交流合作的商機，而不是戰機環繞，戰雲密布。因此，能讓兩岸重回和平發展的道路，大家才能安心放心，安居樂業。在三組候選人中，唯有侯友宜與趙少康可以帶領國家走上正確的發展道路。

這次的選舉競爭十分激烈，因此唯有團結主流民意的力量，將所有支持政黨輪替的多數選民集中選票支持可以當選的人，政黨輪替的使命才可以貫徹達成，否則選票分裂，將讓民進黨重新享受漁翁之利，那時大家後悔遺憾也於事無補了。

親愛的朋友們，大家手中神聖的一票，不僅是支持政黨輪替而已，更是為全民討個公道，讓新政府徹查貪腐，還給人民真正的公義，這才是我們每一票展現的力量。

我曾經投身公門超過四分之一個世紀，為國家社會貢獻過心力，但我還有一個心願，即使我生命燃燒到最後一刻，我都要盡力讓我們的子孫永遠不要受到戰火的波及。唯有讓新一任的總統改善兩岸關係，振興經濟，復興中華文化，這才是維護子子孫孫生命福祉的正確道路。我再次誠懇請託，請唯一支持侯友宜、趙少康，讓我們萬眾一心，同舟共濟，共同實現政黨輪替的美好願景，謝謝大家！

連戰 中華民國一一二年十二月廿八日

2024選舉 2024總統選舉 連戰 政黨輪替 侯友宜 侯康配

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