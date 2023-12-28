【專家之眼】兩岸選後開新局 政府不能忘的那群人

在中共公布「台灣地區對大陸貿易措施構成貿易壁壘」調查報告及後續制裁後，我方如何回應以保護產業的部分討論觸及了政府角色。其實除了台灣內部企業需要政府支持外，另也有批台商需要總統候選人們的關心，就是面臨轉型壓力的大陸台商。

在中美貿易戰開打後，原來號稱世界工廠的中國大陸面臨外銷遭到抵制困境，為此中共開始強調雙循環政策，官方說法是要構建以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局，究其實質，是把原本的出口導向，轉成內需和創新作為推動經濟發展的主要動力。

面對新形勢，許多台商過去協助中國大陸與世界接軌，商業模式是以兩岸分工架構下形成台灣-中國大陸-美歐的三角貿易關係，此時就出現了轉型壓力。簡言之，本來營商重點在關注歐美廠商的市場需求，現在必須要轉過來熟悉大陸的遊戲規則。

這肯定有所不同。例如在大陸，許多生產要素分配與政府有關，而近年大陸不少地區因土地使用趨近飽和，開始推動產業騰籠換鳥，也就是要吸引使用土地更有效率的廠商進駐，原地沒有足夠效率的工廠，若是不能轉型，就要準備搬家。過去早來台商多使用區位較佳土地，現在物換星移，產業效率若比不上新興產業，大陸政府恐怕也要請台商換地，否則就要轉型升級；此外，如果想打入大陸市場，與陸企交情對之前專注外銷的台商也需要更多探索，例如貨款怎麼收就是學問。台商雖然西進大陸數十年，但如果之前做的是外銷生意，現在想切入大陸市場與當地產業競爭，不會比西方廠商順利多少。

許多問題中共已有了解。本月二十日北京召開一場「台商投資大陸宣傳推介活動」，中共中央相關部委介紹了支持台商中小企業發展、兩岸貿易便利化措施等政策，地方則推介各地投資優勢及項目需求等。大陸商務部副部長表示，將加大政策支持，優化台商投資環境，支持台企做內銷，融入大陸內的大循環。方法是中共將支持台企展開內外貿一體化經營，參加重要展會，更好開拓大陸市場、協助對接需求，保障台企公平參與競爭，即時聽取意見、回應台企訴求。

但這些政策訊號還需要落實到地方。目前已知部分台商聚集較多之地方政府先行一步，除持續推動對台商的優惠措施外，新著力於組織台商自己先抱團合作、形成產業鏈，或如同中央政策推動參加重要展會、協助與陸商對接需求，甚至引介政府單位考慮採購台商產品等。但總體來說，政策落實程度、地方普及率有多高？是否真能幫台商打通經商人錢脈？都有待時間考驗。

相較於對岸政府注意此事，現在正在熱鬧滾滾進行的台灣大選，卻對此類議題缺乏關注。這是非常可惜的，畢竟他們來自台灣，除對兩岸經濟成長做出貢獻外，在政治上，當兩岸政府不通時，地方台協仍持續扮演協助台人交流角色。總統候選人們應多注意轉型期的台商需求。

未來新政府上台後，中斷八年的兩岸交流百廢待舉，就算是綠營再度執政，預料大陸方面也會有新作法，無論何者，許多台人在大陸的各項需求仍需照顧。例如為了在生活上營造安身立命環境，台人在台治病的習用藥物，大陸方面能否核准台商向台灣採購？

而兩岸政府除提出轉型升級、推動台商回台投資等政策外，或許也可以注意到當前地方台辦主任雖然努力，但台人疑難雜症多需跨處室協調處理特色，如能考慮建構更多制度性的照顧台人管道，例如讓曾在地方黨政機構負責協調統籌的副書記、副秘書長等，按級別擔任或兼任台辦主任，似乎是個可以一試的方法。畢竟台辦常需要業務協調，但就算主任有心，層級若沒有比需協調部門高，那就不一定能叫得動，如果有地方黨政機構領導背書，許多事情就比較好協調了。這個情況一些地方也有注意，例如部分省級台辦主任就有類似資歷，但最需要落實政策的地方下級單位，更需要如此支持。

總之，大陸台商面臨轉型壓力，需要兩岸政府多予支持。過去對台商關注，多著重於電子業或有能力推動「中國加一」策略的大企業，但對於更多中小企業，卻遺漏了關愛眼神。目前總統候選人們對於這群體的政策還待釐清，期待明年選後，兩岸重開新局，不能忘了對兩岸都有貢獻的群體。

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