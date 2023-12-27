站台徐巧芯 趙少康公開侯友宜、任美鈴約會秘密

國民黨北市立委參選人徐巧芯今天晚間在信義區舉辦造勢，同黨副總統候選人趙少康站台，針對侯友宜太太任美鈴公開將來「凱旋苑」改為社宅抱屈， 趙笑稱任是女中豪傑，爆料約會時，任得知侯住在派出所，馬上說出，「來住我家！我家房子很多。」

今晚造勢活動，除了趙少康之外，台北市副市長李四川、高雄市前市長韓國瑜也到場。趙少康上台說，現在許多外資、外國人都撤離台灣，因為擔心台海發生戰事，「不來投資，怎麼有高階行業，年輕人怎麼會好呢？」

趙少康批民進黨總統候選人賴清德違建案，余天都說拆一拆就好，賴卻哭一哭，搞半天才要公益信託，「現在還把侯友宜老婆的合法房子混在一起，好意思叫人捐。」

不過，趙少康也大讚任美鈴是豪傑，本身是上海人家境不錯，「因為娘家認為侯友宜做刑警，替女兒，甚至是外孫女生活要有保障才買的，現在被民進黨追打，民進黨真的是惡劣、罄竹難書。」

他說，有人說民主政治是自作自受，「這句話沒有否定，可能是好的，也可能是壞的。」重點在於種什麼因、得什麼果，選出什麼樣的人。

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