綠攻侯友宜家人「凱旋苑」游淑慧：民進黨男人真有出息
民進黨總統候選人賴清德老家違建爭議延燒，近來民進黨猛攻國民黨總統候選人侯友宜家人持有的「凱旋苑（前大群館）」。國民黨台北市立委候選人游淑慧今在臉書指出，娘家的財產、太太家留下的財產，民進黨那些男人真有出息，動腦筋動到人家媽媽留給女兒的財產。
游淑慧說，女兒嫁給一個為國家出生入死的刑警，身為媽媽想給自己女兒留一些依靠，有偷有搶嗎？侯友宜不能也不該管屬於太太的財產。
游淑慧表示，不是說重視平權、重視女權嗎？民進黨的男人們，難道都覺得女生結婚後財產就變老公的，很沙文耶，虧卓冠廷還是比較年輕的世代。
她說，有錢有房不是罪，重點要合法手段。非法的人講這麼多543。有權力的政客，明知道法律界線在那，還偷偷摸摸為自己「增產報己」當立委後買了不能蓋房子的便宜地，買了以後就自己亂蓋，東窗事發再東拉西扯。「非法扯合法，整個台灣的是非道德標準，都給你們民進黨訂好了」
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