不台獨才會引戰爭？趙少康嗆：叫民進黨宣布台獨看看

選戰進入倒數階段，國民黨副總統候選人趙少康，今晚至桃園出席新屋侯趙後援會，趙今致詞表示，聯電創辦人曹興誠曹昨批趙說台獨會引來戰爭是錯的，不台獨才會引戰爭，這邏輯奇怪，那叫民進黨宣布台獨，看會不會戰爭。民進黨以前愛講政黨輪替換人換黨做看看，這8年政府幹的一蹋糊塗，明年選侯康，當選保證台灣愈來愈和平、不發生戰爭，並讓經濟變好、政治清廉及孩子有前途。

趙表示，這次選舉太重要，不是因為個人，而是關係到每個人、家庭、孩子、子孫、國家及未來，民進黨幹8年，幹得實在是很不好，做不好按民主政治，幹不好政黨輪替，民進黨以前愛講政黨輪替換人換黨做做看，現在是不是也應該換人換黨做做看。這8年一蹋糊塗，缺疫苗、口罩、快篩及病床也不夠，剛開始沒口罩，前總統馬英九說要戴口罩，民進黨還在電視上做廣告罵他，這樣可惡政府公衛政策及衛福部長，令人驚訝。

趙指出，當時疫苗非要大家買高端不可，總統、副總統、行政院長、衛福部長通通出來護航，不懂為什麼能把高端從一股28元吵成400多，市值20、30億漲到800多億，錢去哪裡了。民進黨很可惡當時民間要捐疫苗都不准，老百姓要做善事，民進黨沒能力也不准民間做，大家很傷心。

趙說，曹昨批趙說台獨會引來戰爭是錯的，不台獨才會引戰爭，這邏輯奇怪，如果曹說不台獨才會引戰爭，那叫民進黨宣布台獨，因為台獨不會引戰爭。國民黨不主張台獨避免海峽兩岸戰爭，但曹卻說台獨能保護台灣，希望蔡英文總統及民進黨總統候選人賴清德聽進去，明天就宣布台獨，看會不會戰爭，但他們不敢，只會用這個來騙選。

趙表示，民進黨處處矛盾，說要跟大陸斷關係、罵大陸，那貿易不斷去年賺人家1500億不要拿，又要賺錢又要罵人，又說台獨不必要台灣已是主權獨立國家叫中華民國，那民進黨又不廢台獨黨綱廢掉，很多政策都矛盾。

趙也批，買疫苗合約、蔡英文論文保存30年，疫苗是什麼偉大國防機密，這些都不是還保存30年，國民黨總統候選人侯友宜昨宣布治安三箭，第一就是打詐，詐騙太可惡，民眾每天接手機電話都是詐騙，政府束手無策毫無辦法，缺東缺西的政府要他繼續執政嗎？

趙指出，講話公道如果覺得民進黨做的好繼續投他，不好換人換黨，明年總統選侯康，保證當選台灣愈來愈和平，不引發戰爭好好跟對岸溝通，並經濟變好 政治更清廉及孩子有前途。

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