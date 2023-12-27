快訊

「頭號子弟兵」打臉賴清德 侯友宜競辦：證明凱旋苑租金是市場低價

國三生割頸案晚間校內招魂 校方：儀式不到20分鐘未遇困難

明年起統一發票領獎 要刷身分證條碼、及時戶政檢核

不台獨才會引戰爭？趙少康嗆：叫民進黨宣布台獨看看

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
選戰進入倒數階段，國民黨副總統候選人趙少康（右3），今晚至桃園出席新屋侯趙後援會。記者翁唯真／攝影
選戰進入倒數階段，國民黨副總統候選人趙少康（右3），今晚至桃園出席新屋侯趙後援會。記者翁唯真／攝影

選戰進入倒數階段，國民黨副總統候選人趙少康，今晚至桃園出席新屋侯趙後援會，趙今致詞表示，聯電創辦人曹興誠曹昨批趙說台獨會引來戰爭是錯的，不台獨才會引戰爭，這邏輯奇怪，那叫民進黨宣布台獨，看會不會戰爭。民進黨以前愛講政黨輪替換人換黨做看看，這8年政府幹的一蹋糊塗，明年選侯康，當選保證台灣愈來愈和平、不發生戰爭，並讓經濟變好、政治清廉及孩子有前途。

趙表示，這次選舉太重要，不是因為個人，而是關係到每個人、家庭、孩子、子孫、國家及未來，民進黨幹8年，幹得實在是很不好，做不好按民主政治，幹不好政黨輪替，民進黨以前愛講政黨輪替換人換黨做做看，現在是不是也應該換人換黨做做看。這8年一蹋糊塗，缺疫苗、口罩、快篩及病床也不夠，剛開始沒口罩，前總統馬英九說要戴口罩，民進黨還在電視上做廣告罵他，這樣可惡政府公衛政策及衛福部長，令人驚訝。

趙指出，當時疫苗非要大家買高端不可，總統、副總統、行政院長、衛福部長通通出來護航，不懂為什麼能把高端從一股28元吵成400多，市值20、30億漲到800多億，錢去哪裡了。民進黨很可惡當時民間要捐疫苗都不准，老百姓要做善事，民進黨沒能力也不准民間做，大家很傷心。

趙說，曹昨批趙說台獨會引來戰爭是錯的，不台獨才會引戰爭，這邏輯奇怪，如果曹說不台獨才會引戰爭，那叫民進黨宣布台獨，因為台獨不會引戰爭。國民黨不主張台獨避免海峽兩岸戰爭，但曹卻說台獨能保護台灣，希望蔡英文總統及民進黨總統候選人賴清德聽進去，明天就宣布台獨，看會不會戰爭，但他們不敢，只會用這個來騙選。

趙表示，民進黨處處矛盾，說要跟大陸斷關係、罵大陸，那貿易不斷去年賺人家1500億不要拿，又要賺錢又要罵人，又說台獨不必要台灣已是主權獨立國家叫中華民國，那民進黨又不廢台獨黨綱廢掉，很多政策都矛盾。

趙也批，買疫苗合約、蔡英文論文保存30年，疫苗是什麼偉大國防機密，這些都不是還保存30年，國民黨總統候選人侯友宜昨宣布治安三箭，第一就是打詐，詐騙太可惡，民眾每天接手機電話都是詐騙，政府束手無策毫無辦法，缺東缺西的政府要他繼續執政嗎？

趙指出，講話公道如果覺得民進黨做的好繼續投他，不好換人換黨，明年總統選侯康，保證當選台灣愈來愈和平，不引發戰爭好好跟對岸溝通，並經濟變好 政治更清廉及孩子有前途。

台獨 民進黨 戰爭

延伸閱讀

侯康政見會後民調下滑？ 趙少康：自己做民調差距縮小

賴清德打蔣經國牌 趙少康批斷章取義：綠執政16年台灣有比陸強？

當選不會推統一談判 趙少康批賴清德：敢廢台獨黨綱？

諷賴清德拖拉不捐賴皮寮 趙少康：佩服侯大嫂反應決斷快

相關新聞

不台獨才會引戰爭？趙少康嗆：叫民進黨宣布台獨看看

選戰進入倒數階段，國民黨副總統候選人趙少康，今晚至桃園出席新屋侯趙後援會，趙今致詞表示，聯電創辦人曹興誠曹昨批趙說台獨會...

影／里長兩岸交流被調查 朱立倫：民進黨透過司法欺負里長

國民黨主席朱立倫今天下午到高雄參加立委候選人黃柏霖與里長及黨務幹部座談會。會中有里長反映，前一陣子調查局在查里長兩岸交流...

綠猛攻侯租公爭議打到要害？藍認很快平息 綠：看民調就知

國民黨總統候選人侯友宜身陷「侯租公」爭議，似已影響近日民調。侯友宜競選辦公室今天（27日）上午召開記者會，強調侯友宜妻子所有房產「凱旋苑」（即前文化大學宿舍「大群館」）是合法繼承、興建，依法繳稅，指「侯租公」爭議是民進黨蓄意混淆視聽，將訴諸司法導正，目前尚有50間空房將捐助弱勢學生，與「二房東」新光集團簽訂的租約到期後，轉為社會住宅。對此藍營認為，爭議應該很快會平息。不過綠營表示，此案對侯友宜是否有影響，「看民調就知道」。...

黃國昌疑埔心牧場開發案圖利三立 鄭文燦辦：柯文哲和你才違規

針對民眾黨不分區立委候選人黃國昌質疑，行政院副院長鄭文燦在桃園市長任內，協助三立集團辦理埔心牧場開發案，讓三立集團獲取龐...

九位正副議長聲援周典論 蔣根煌：穿賴蕭配衣服才會沒事？

屏東縣議長周典論捲入涉嫌替鴻海創辦人郭台銘連署賄選案，全國正副議長聯誼會會長、新北議長蔣根煌今天邀請來自全台其他縣市包括...

總統府公布龍年春聯、福袋 預祝國人「萬物興龍」

為迎接民國113年（歲次甲辰）龍年到來，並傳達總統、副總統的新春祝福，總統府今天上午公布民國113年春聯、紅包袋及福袋設...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。