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影／里長兩岸交流被調查 朱立倫：民進黨透過司法欺負里長

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
國民黨主席朱立倫今天下午到高雄，參加立委候選人黃柏霖與里長及黨務幹部座談會。記者王勇超／攝影
國民黨主席朱立倫今天下午到高雄，參加立委候選人黃柏霖與里長及黨務幹部座談會。記者王勇超／攝影

國民黨主席朱立倫今天下午到高雄參加立委候選人黃柏霖與里長及黨務幹部座談會。會中有里長反映，前一陣子調查局在查里長兩岸交流的事情，「黨內一定要替我們這些里長出聲！」朱立倫說，這不是中國介選，而是民進黨介選，「透過司法來欺負這些里長！」

朱立倫說，民進黨就是要透過司法來恐嚇這些里長不要支持國民黨，「我們一定要團結，我們不能害怕！」有里長當場大喊「不能害怕？被抓去關怎麼辦？」，朱立倫說「我們就是要拚到底，如果被嚇到，就被達成目的。」

一名里長反映，現在的年輕人討厭民進黨，現在大家支持侯友宜，也有里長認為國民黨因為黨產被凍結，「巧婦難為無米之炊」，這次大選更要預防作票。

朱立倫說，大家對國民黨有期待，也有不滿，他的做法就是一定要改變，從台灣頭到台灣尾，國民黨給很多年輕人機會，大家才會肯定。

朱立倫 國民黨 民進黨

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