諷賴清德拖拉不捐賴皮寮 趙少康：佩服侯大嫂反應決斷快

國民黨總統候選人侯友宜妻子宣布凱旋苑轉作社會住宅，對此，國民黨副總統趙少康今天下午表示，「民進黨黨部拿出來給人家做社宅算了，你還要人家怎樣呢」？房子不是文化大學的宿舍，變成社會人士都可以住，他很佩服侯大嫂反應迅速和決斷，當斷則斷、該捨則捨，反應非常快，不像賴清德那個「賴皮寮」，到現在也不捐啊！

趙少康在立委呂玉玲、前國民黨立委林郁方等人陪同，前往義美食品龍潭營業所參訪，針對侯友宜凱旋苑爭議，趙接受媒體訪問作出回應。

趙少康表示，人家自己的私有財產，本來是岳父留給自己的女兒、孫女的，現在被攻擊，然後捐出來作社宅或青年住宅，合約還沒到期，還有50幾間空房子、空了一半以上，願意來捐款，價錢降到跟一般社宅差不多，「我覺得已經仁至義盡了」，等於該做的也都做了。

實際上文化大學最近招生減少很多，附近房子的學生宿舍，壓力比以前小很多，房子現在也不是文化大學的宿舍，變成社會人士都可以住，價錢補貼後，房子價錢比很多現在的宿舍還低，他很佩服侯大嫂的反應迅速及決斷，當斷則斷，該捨則捨，反應非常快。

不像賴清德的「賴皮寮」，到現在也不捐，是要等到甚麼礦工居住權解決，那個1、2年都解決不了，要報經濟部礦業局處理完後，再到地方政府做各種變更， 豈是3、5個月能解決的事情，他中廣董事長的辭職書都空白留在這邊，等了1、2個禮拜，賴清德也沒回應。

趙少康說，賴清德處理賴皮寮這樣緩慢、猶豫不決、拖拖拉拉，還哭了5次，如果兩岸發生緊張形勢，或國內緊急重大事件，不知道賴如何處理，有什麼資格或有沒有能力來處理，「我真的都替我們國家感到非常擔心」。

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