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嘉市立委選舉藍綠激戰 林昶佐陪王美惠車掃讚正義使者

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義市立委選舉藍綠激戰，綠營立委林昶佐（左）下午特地來嘉市，為同黨立委王美惠助選。圖／王美惠服務處提供
嘉義市立委選舉藍綠激戰，綠營立委林昶佐（左）下午特地來嘉市，為同黨立委王美惠助選。圖／王美惠服務處提供

嘉義市立委選舉藍綠激戰，藍營總統候選人侯友宜、立委候選人張秀華、市長黃敏惠上午車隊掃街拜票；綠營立委林昶佐下午特地來嘉市，為同黨立委王美惠助選，一同上戰車沿街拜票。

王美惠、林昶佐親切替向鄉親問好，兩人展現超高人氣，沿途吸引不少支持者走出家門，手比大姆指，替王美惠加油打氣，高喊「1號凍蒜！」王美惠也表示，選舉倒數17天「拚第一、一定贏」，絕不會辜負鄉親的期待。

林昶佐說，王美惠是立法院正義使者，他與王美惠4年一起在立法院問政監督，王美惠國會表現，他最清楚，嘉市選出王美惠，為地方爭取建設，為鄉親爭取權利，實在是市民幸福，希望這次立委選舉，國會一定要過半，為台灣守下民主自由，為嘉義留下王美惠這席立委。

王美惠感謝林昶佐情義相挺，前來嘉市陪同車掃拜票，展現活力與熱情，爭取民眾支持，選情倒數17天，她將全力以赴，走到嘉市每個角落，秉持為民服務信念，為嘉市發展和鄉親福祉奮鬥，呼籲民眾出門投票，支持1號王美惠，讓嘉義大建設、大發展。

嘉義市立委選舉藍綠激戰，綠營立委林昶佐（右）下午特地來嘉市，為同黨立委王美惠助選，一同上戰車沿街拜票。圖／王美惠服務處提供
嘉義市立委選舉藍綠激戰，綠營立委林昶佐（右）下午特地來嘉市，為同黨立委王美惠助選，一同上戰車沿街拜票。圖／王美惠服務處提供
嘉義市立委選舉藍綠激戰，綠營立委林昶佐（右）下午特地來嘉市，為同黨立委王美惠助選，一同上戰車沿街拜票。圖／王美惠服務處提供
嘉義市立委選舉藍綠激戰，綠營立委林昶佐（右）下午特地來嘉市，為同黨立委王美惠助選，一同上戰車沿街拜票。圖／王美惠服務處提供

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