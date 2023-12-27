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黃國昌疑埔心牧場開發案圖利三立 鄭文燦辦：柯文哲和你才違規

聯合報／ 記者劉宛琳／台北即時報導
行政院副院長鄭文燦。記者曾原信／攝影
行政院副院長鄭文燦。記者曾原信／攝影

針對民眾黨不分區立委候選人黃國昌質疑，行政院副院長鄭文燦在桃園市長任內，協助三立集團辦理埔心牧場開發案，讓三立集團獲取龐大的利益。鄭文燦辦公室下午澄清，批黃先射箭再畫靶，但事實是在鄭上任前，埔心牧場的都市計畫細部計畫已經確定使用分區為產業娛樂區，三立影城案依規提出申請，地方及中央政府的立場是依法審查，不會有特權。鄭辦批評，民眾黨總統候選人柯文哲、黃國昌都有違反國土法規的案件，如此雙標令人搖頭。

鄭文燦辦公室指出，三立影城申請案是以影視基地為主題的開發計畫，有助於發展文化產業及觀光旅遊，該申請案不是變更為住商區，而是依照原來已經確定的都市計畫往前走，政府的審查立場是合法就開綠燈、不合法就開紅燈，這是依法行政的基本道理，不因為申請人具有媒體身分而有所差別。黃國昌預設立場的批評，根本背離就事論事的民主法治精神。

鄭辦表示，在鄭文燦上任前，埔心牧場的都市計畫細部計畫已經確定使用分區為產業娛樂區，條件是必須完成市地重劃及完成捐贈土地；而在鄭文燦主政時期，三立影城案依照規定提出申請，地方及中央政府的立場是依法審查，任何申請人都適用同樣的程序，不會有特權，也不會有差別待遇。包括環境影響評估、交通影響評估、水土保持、都市計畫、市地重劃之審查基準均依法要求並以促進地方文化觀光發展為考量，市府一切依法辦理，只問是否符合規定。

鄭辦指出，內政部都市計畫通盤檢討，都經過都委會專業委員詳細討論，鄭文燦也無任何決定權。而內政部相關審查會議紀錄，都在網站上公開可供查閱，過程公開透明。此外，市地重劃案必須依照「平均地權條例」及「市地重劃辦法」循程序辦理，需經土地所有權人同意，並經過各單位依照審查項目逐一審查，到目前為止，市地重劃案也尚未完成所有程序。

鄭辦強調，黃國昌擅長用捕風捉影、任意剪裁的方式，抹黑其他人合法的行為，但對自身明確的違法行為，卻輕輕帶過。而民眾黨總統候選人柯文哲、黃國昌都有違反國土法規的案件，柯文哲違法使用農地作為停車場、黃國昌的房屋違法占用國有地，這才是真實的違法行為，如此雙標令人搖頭。

黃國昌 鄭文燦 都市計畫

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