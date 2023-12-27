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國民黨行動中常會移師高雄 朱立倫轟民進黨只會抹紅抹黑

聯合報／ 記者宋原彰／高雄即時報導
國民黨在高雄舉辦今年首場行動中常會，黨主席朱立倫主持會議，近200名黨員聚集在黨部禮堂揮旗吶喊，場面熱鬧沸騰。記者宋原彰／攝影
國民黨在高雄舉辦今年首場行動中常會，黨主席朱立倫主持會議，近200名黨員聚集在黨部禮堂揮旗吶喊，場面熱鬧沸騰。記者宋原彰／攝影

國民黨今天首度在高雄舉辦行動中常會，要黨員集中選票、翻轉綠地，黨主席朱立倫重批民進黨近日頻頻抹紅、抹黑，是因被選情逼急，朱立倫也強調國民黨總統候選人侯友宜一生清廉，凱旋苑房產一切合法，若民進黨有侯貪汙實質證據，侯就馬上退選。

國民黨行動中常會由朱立倫主持，近200名黨員聚集黨部禮堂揮旗吶喊，場面熱鬧沸騰，副主席夏立言、高雄黨部主委黃昭順、屏東縣黨部主委蘇清泉與8席區域立委候選人全到場，朱立倫說，唯一目標是政黨輪替，要黨員「沒有自我、小我，只有大我，讓國民黨勝利」。

「民進黨真的找嘸步了（台語：找不到辦法）」朱立倫說，民進黨被逼急，只能靠抹黑，侯友宜20多歲成為10大傑出青年，投身警界成掃黑英雄，一路當到警政署長、市長，一生沒有汙點，「民進黨若找到侯貪汙證據能提出，侯就退選！」，民進黨弊案纏身，才擔心侯當選會恢復特偵組，會被一一定罪。

朱立倫說，投票日逼近，民進黨只剩抹紅、抹黑2招，民進黨稱自己愛台灣，其他人都是親中賣台，但最後被人民唾棄的就是民進黨；對於柯文哲稱他擺出堅壁清野的態度，朱立倫解釋國民黨對民眾黨相對友善，地方上仍有很多合作，但總統選戰是競爭關係，藍營所有小雞仍會全力挺侯康。

綠營近日頻攻擊侯友宜的凱旋苑房產，朱立倫強調，侯5年前選市長時就已被攻擊，該房產是侯的妻子結婚前繼承的，後來租給新光人壽代管，民進黨仍繼續攻擊，如今決定做為社會住宅幫助弱勢，一切合法公開，「大家可以看到侯太太娘家的決心，希望民進黨不要追殺到底，抹黑合法的事」。

朱立倫表示，侯康配與賴蕭配在許多民調中，差距都在誤差範圍內，代表選情平手，坦言現在是緊繃的九局下半，「每球都很重要，團隊拚到最後1秒」；此外他也看好南部選情，稱高雄8席選將即便艱困仍力拚到底，很多席也在誤差範圍內，黨內大咖最後仍會繼續到高雄助選，力求「南票北補」。

國民黨在高雄舉辦今年首場行動中常會，黨主席朱立倫主持會議，近200名黨員聚集在黨部禮堂揮旗吶喊，場面熱鬧沸騰。記者宋原彰／攝影
國民黨在高雄舉辦今年首場行動中常會，黨主席朱立倫主持會議，近200名黨員聚集在黨部禮堂揮旗吶喊，場面熱鬧沸騰。記者宋原彰／攝影
國民黨在高雄舉辦今年首場行動中常會，黨主席朱立倫主持會議，近200名黨員聚集在黨部禮堂揮旗吶喊，場面熱鬧沸騰。記者宋原彰／攝影
國民黨在高雄舉辦今年首場行動中常會，黨主席朱立倫主持會議，近200名黨員聚集在黨部禮堂揮旗吶喊，場面熱鬧沸騰。記者宋原彰／攝影

民進黨 朱立倫 國民黨

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