鍾易仲籲「許伯伯」別抹紅 許智傑反譏「年輕人別幹壞事」

立委選戰倒數17天，高雄市鳳山區立委選舉呈現藍綠大對決，國民黨候選人鍾易仲、民進黨籍候選人許智傑今天分別舉行記者會互批，小許智傑16歲的鍾易仲呼籲「許伯伯」不要年輕人跳「科目三」就狂抹紅，許智則反譏鍾易仲「年輕人別幹壞事」，財產申報不實且愛說謊，雙方你來我往，火藥味十足。

鍾易仲指出，他成立「科目三」街頭拜票舞隊，明明很吸睛，卻被許智傑稱跳抖音是被「舞統」，連跳抖音科目三都要政治化、汙名化，「許伯伯」腦袋到底是有多老？意識形態是有多嚴重？才會講出這樣的話來。

鍾易仲並指民進黨的林楚茵、梁文傑很早就在跳抖音，台灣不但有很多年輕人，還有很多學校全班甚至全校都在跳抖音，晚上公園裡婆婆媽媽也在跳，他要問許智傑，難道大家也被統戰了嗎？

許智傑下午也舉行記者反擊，嗆鍾易仲有種罵別人，後面就不要加問號，來規避法律責任，美國、澳洲、英國等民主國家都拒絕抖音，他推動客家文化季，是唱保庇、是唱妙妙妙，鍾易仲辦活動，則是在唱全世界民主國家都反對的抖音。

許智傑並指，鍾易仲先前抹黑他的服務處人員洗錢，財產申報交待不清，一下說是贈與，一下說是買賣，愛抹黑、愛說謊，他才要鄭重呼籲鍾易仲不要趁年輕幹壞事。 高雄鳳山區立委選舉由國民黨鍾易仲（左）對上拚連任的民進黨立委許智傑。記者吳慧芬／攝影 鍾易仲（中）上午召開記者會酸許智傑是許伯伯，不要因年輕人跳「科目三」就狂抹紅。記者吳慧芬／攝影 許智傑下午召開記者會指鍾易仲愛抹黑、愛說謊。記者吳慧芬／攝影 許智傑（中）下午召開記者會指鍾易仲愛抹黑、愛說謊。記者吳慧芬／攝影

商品推薦