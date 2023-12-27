「南方崛起」30日移師台中挺柯 民眾黨缺經費除草整地自己來

陳清茂繼上周在高雄岡山發起「南方崛起」活動造勢，激起「挺柯」士氣，決定接著推進中彰投，30日周六在台中市東區樂業路30號再辦一場，預計將號召萬人集結，為可再造一波聲勢。民眾黨台中市黨部主委江和樹今親自帶著工作人員除草整地，為活動先做好準備。

據了解，日前的岡山造勢，聲勢頗大，民眾黨總統候選人柯文哲抵達岡山河華路現場，大進場就花了近20分鐘，空拍也顯示，參與的民眾真的很多，讓柯文哲支持者信心大振。

江和樹說，從宣布到舉辦，僅短短一周的時間內就要完成，他們不畏任何困難，就是要達成送柯文哲進總統府的目標。從尋找場地到租借的前置工作，3天內就已確定下來，接著還有許多幕後工作尚待完成，要讓各界看見改變台灣的決心。

他說，民眾黨的支持者與藍綠兩黨不一樣，大家都是自發性的參與任何活動，因為活動場地大，且經費短絀，因此得需要自己動手。但很高興的是，許多支持者聽說後，都主動前往幫忙。雖說今天是上班日，大家還是背著割草機，一起除草，完成場地的整理。

江和樹說，他們就是小草，什麼事都自己來，選舉才不用花到大筆的錢，這就是他們與其他兩大黨不同的地方。請大家給柯文哲一個機會，讓柯文哲終結貪腐惡鬥、找回正直誠信，為台灣、為自己、為下一代，做出最好的選擇。 為了「南方崛起」造勢在台中舉辦，民眾黨支持者自動自發除草準備。圖／江和樹提供

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