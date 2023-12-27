綠白副總統候選人連續2天到花蓮拜票 搶攻藍營票倉

2024大選倒數，繼民眾黨副總統候選人吳欣盈昨天到花蓮助選拜票後，民進黨副總統候選人蕭美琴今天結束上午台東行程，下午將隨車隊從花蓮南區鄉鎮，一路掃街拜票到市區競選總部，預計在晚上6時許發表短講，搶攻藍營票倉，爭取更多選民支持。

吳欣盈昨首次到花蓮行程滿檔，上午先到競選總部與支持者交流，接著到壽豐鄉立川漁場參訪，下午舉辦女力座談分享理財觀，結束後到黎明教養院關心院生，再到吉安鄉黃昏市場及市區東大門夜市拜票，並拜會已故前國民黨籍花蓮市長蔡啟塔夫人黃素員，尋求地方人士支持，爭取總統票及政黨票。

雖然花蓮是深藍縣市，不過蕭美琴深耕10年，曾在2016年選上區域立委，確定擔任副手後，上月26日自美國回台，在花蓮參與第1場造勢活動，當天大批支持者舉自製牌子熱情迎接，讓她相當感動，更大喊「我回來了」。

民進黨為爭取更多選民支持，蕭美琴今天上午結束台東行程後，將直接乘車從花蓮南區富里鄉往北出發，沿途在富里鄉、瑞穗鄉、光復鄉、鳳林鎮與壽豐鄉後援會與支持者見面，並在玉里鎮及吉安鄉2處掃街拜票，也替黨籍花蓮立委候選人張美慧加油打氣，晚間6時抵達競總將發表短講。

另外，國民黨籍花蓮立委候選人傅崐萁近日積極到各鄉鎮掃街，儘管天氣寒冷，他與其妻、縣長徐榛蔚仍不畏寒風，走進大街小巷，挨家挨戶與選民握手拜票。今天起出任黨籍總統候選人侯友宜及副總統候選人趙少康的全國後援會副總會長兼總幹事，將走訪中南部輔選，力拚逆轉勝。 國民黨籍花蓮立委候選人傅崐萁今天起，出任黨籍總統候選人侯友宜及副總統候選人趙少康的全國後援會副總會長兼總幹事，將走訪中南部輔選。圖／立委傅崐萁辦公室提供

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