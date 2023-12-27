快訊

「台台併」後台灣之星用戶申請1功能又被拒！台灣大店員曝「要換約」惹眾怒

免賠！屁孩玩火燒掉中原店3億 家樂福總座：不對肇事者求償

2台人大戰3美國人！酒醉打翻碗盤 北市知名清粥小菜店內爆衝突

綠白副總統候選人連續2天到花蓮拜票 搶攻藍營票倉

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
民進黨副總統候選人蕭美琴（左）預計今天下午從花蓮南區鄉鎮，一路掃街拜票到市區競選總部，替黨籍花蓮立委候選人張美慧（右）加油打氣。圖為上月造勢活動。本報資料照片
民進黨副總統候選人蕭美琴（左）預計今天下午從花蓮南區鄉鎮，一路掃街拜票到市區競選總部，替黨籍花蓮立委候選人張美慧（右）加油打氣。圖為上月造勢活動。本報資料照片

2024大選倒數，繼民眾黨副總統候選人吳欣盈昨天到花蓮助選拜票後，民進黨副總統候選人蕭美琴今天結束上午台東行程，下午將隨車隊從花蓮南區鄉鎮，一路掃街拜票到市區競選總部，預計在晚上6時許發表短講，搶攻藍營票倉，爭取更多選民支持。

吳欣盈昨首次到花蓮行程滿檔，上午先到競選總部與支持者交流，接著到壽豐鄉立川漁場參訪，下午舉辦女力座談分享理財觀，結束後到黎明教養院關心院生，再到吉安鄉黃昏市場及市區東大門夜市拜票，並拜會已故前國民黨籍花蓮市長蔡啟塔夫人黃素員，尋求地方人士支持，爭取總統票及政黨票。

雖然花蓮是深藍縣市，不過蕭美琴深耕10年，曾在2016年選上區域立委，確定擔任副手後，上月26日自美國回台，在花蓮參與第1場造勢活動，當天大批支持者舉自製牌子熱情迎接，讓她相當感動，更大喊「我回來了」。

民進黨為爭取更多選民支持，蕭美琴今天上午結束台東行程後，將直接乘車從花蓮南區富里鄉往北出發，沿途在富里鄉、瑞穗鄉、光復鄉、鳳林鎮與壽豐鄉後援會與支持者見面，並在玉里鎮及吉安鄉2處掃街拜票，也替黨籍花蓮立委候選人張美慧加油打氣，晚間6時抵達競總將發表短講。

另外，國民黨籍花蓮立委候選人傅崐萁近日積極到各鄉鎮掃街，儘管天氣寒冷，他與其妻、縣長徐榛蔚仍不畏寒風，走進大街小巷，挨家挨戶與選民握手拜票。今天起出任黨籍總統候選人侯友宜及副總統候選人趙少康的全國後援會副總會長兼總幹事，將走訪中南部輔選，力拚逆轉勝。

國民黨籍花蓮立委候選人傅崐萁今天起，出任黨籍總統候選人侯友宜及副總統候選人趙少康的全國後援會副總會長兼總幹事，將走訪中南部輔選。圖／立委傅崐萁辦公室提供
國民黨籍花蓮立委候選人傅崐萁今天起，出任黨籍總統候選人侯友宜及副總統候選人趙少康的全國後援會副總會長兼總幹事，將走訪中南部輔選。圖／立委傅崐萁辦公室提供

2024選舉 2024總統選舉 花蓮 蕭美琴 吳欣盈

延伸閱讀

蕭美琴籲支持賴坤成 贈送貓狗圖樣領帶當見面禮

苦情賴蕭配廟口開講 蕭美琴高喊選對的路「選對的人」

影／起立比身高又毒舌吐槽 蕭美琴台東行展現俏皮一面

吳欣盈搶攻花蓮總統政黨票拔樁 藍營：君子之爭

相關新聞

九位正副議長聲援周典論 蔣根煌：穿賴蕭配衣服才會沒事？

屏東縣議長周典論捲入涉嫌替鴻海創辦人郭台銘連署賄選案，全國正副議長聯誼會會長、新北議長蔣根煌今天邀請來自全台其他縣市包括...

綠白副總統候選人連續2天到花蓮拜票 搶攻藍營票倉

2024大選倒數，繼民眾黨副總統候選人吳欣盈昨天到花蓮助選拜票後，民進黨副總統候選人蕭美琴今天結束上午台東行程，下午將隨...

侯批賴「顧幼兒不是用喊」 黃偉哲跳出來幫列這些政績

昨天第2場總統政見發表會，國民黨候選人侯友宜批評民進黨候選人賴清德在台南市長任內「公共托育是零」、「照顧幼兒不是嘴巴喊」...

總統府公布龍年春聯、福袋 預祝國人「萬物興龍」

為迎接民國113年（歲次甲辰）龍年到來，並傳達總統、副總統的新春祝福，總統府今天上午公布民國113年春聯、紅包袋及福袋設...

傳古巴拒我入境 外交部籲暫緩前往

有台灣籍旅客日前傳出赴古巴旅遊，卻遭古巴海關以新政策規定為由，拒絕他們持中華民國護照入境。我外交部昨表示，目前已請兼轄古...

陳建仁：前瞻有不同評論 但基礎建設世界排名進步很多

行政院長陳建仁出席「第23屆公共工程金質獎」頒獎典禮，感謝得獎者讓台灣的基礎建設越來越好」。陳說，蔡英文總統上任以來積極...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。