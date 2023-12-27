侯批賴「顧幼兒不是用喊」 黃偉哲跳出來幫列這些政績

昨天第2場總統政見發表會，國民黨候選人侯友宜批評民進黨候選人賴清德在台南市長任內「公共托育是零」、「照顧幼兒不是嘴巴喊」。對此，台南市長黃偉哲今臉書貼文回擊指出，賴清德2012年推動「幼托整合」政策早於全國半年、任內首創試辦「私幼公立化」政策等，「請侯友宜候選人『侯侯念資料』，不要再當『侯烏龍』」。

黃偉哲今於臉書貼文全文如下

請侯友宜候選人「侯侯念資料」，不要再當「侯烏龍」

國民黨總統候選人侯友宜在政見發表會上，對於台南在賴清德市長任內的幼教政策多所指教，但是根據市府資料進行比對，侯友宜的言論顯然深受副手搭擋趙少康的影響，充滿各種「講一半」。有必要予以澄清，以免又被再一次「烏龍介選」，讓台南蒙受不白之冤。

先說結論，目前全國正如火如荼推行的幼托整合、公共化等政策，正是賴清德市長任內開始推動的，包括：

一、賴前市長於101年推動「幼托整合」政策，早於全國半年。

二、賴前市長任內首創試辦「私幼公立化」政策，自107學年度開放，9所私幼申請加入，收費比照公幼代辦費基準，當時家長每月僅須繳1,910元。

三、該政策獲得行政院採納，成為中央自108學年度推動「準公共化幼兒園」之先河，迄今本市私幼加入準公共化幼兒園已達199所（佔私幼的58%），佔全市幼兒園比率達33.67%，為六都第二。

四、賴前市長任內，自100年首創幼兒教保券補助，106年更將補助額度每年從1萬元提高至3萬元，後續也獲得中央採納，全國推動。

市政建設是一棒接一棒，從前期規劃、評估、爭取、核定、施工到完工，需要歷任市府團隊共同合作努力，絕對不是侯友宜候選人的老長官朱立倫那樣，被網友公認為是「剪綵王」，還出現一個工程剪彩不只一次的奇觀。

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