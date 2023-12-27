影／侯友宜妻公開信：與廠商約滿後將改為青宅或社宅

民進黨猛攻國民黨總統候選人侯友宜家人持有的「凱旋苑（大群館）」，侯友宜競辦上午舉行記者會，記者會由競辦執行長金溥聰主持、副執行長謝政達、發言人黃子哲、律師陳佳瑤出席。

記者會上公布侯友宜太太任美鈴親自寫的一封信，她說，2026年6月和廠商租約到期後，他們就會透過例如崔媽媽包租代管方式將整棟大樓改為青年房舍出租或改為社會住宅。侯競辦副執行長謝政達在記者會上出示房屋租賃契約，大群館在2019年5月17日和新壽公寓有限大廈，改建成「凱旋苑」承租代管，從原本是用1500萬簽約，合約價格一年是1150萬，比當初和文化大學簽訂的租賃契約更便宜。他強調，從昨天開始網路上影片和對手不斷攻擊，侯友宜每年賺2000萬的包租公，這都是不實事情，選辦會針對此事，一定會提出告訴，不容外界刻意抹黑。 侯友宜競辦上午舉行記者會，記者會由競辦執行長金溥聰（右二）主持、副執行長謝政達（中）、發言人黃子哲（右一）、律師陳佳瑤（左二）出席，由競辦新聞聯絡人高詩琪（左一）代讀侯友宜妻子任美鈴的一封信。記者陳正興／攝影 侯友宜競辦上午舉行記者會，律師陳佳瑤出示收據。記者陳正興／攝影 侯友宜競辦上午舉行記者會，記者會由競辦執行長金溥聰（右二）主持、副執行長謝政達（左二）、發言人黃子哲（右一）、律師陳佳瑤（左一）出席，由競辦新聞聯絡人高詩琪代讀侯友宜妻子任美鈴的一封信。記者陳正興／攝影

商品推薦