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九位正副議長聲援周典論 蔣根煌：穿賴蕭配衣服才會沒事？

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
全國9位正副議長今天聲援屏東縣議長周典論，出席者包括屏東縣副議長盧文瑞（左起）、新竹縣副議長王炳漢、新竹縣議長張鎮榮、新北市議長蔣根煌、彰化縣議長謝典林、新竹市議長許修睿、桃園市副議長李曉鐘、宜蘭縣副議長陳漢鍾與新竹市副議長余邦彥。記者葉德正／攝影
全國9位正副議長今天聲援屏東縣議長周典論，出席者包括屏東縣副議長盧文瑞（左起）、新竹縣副議長王炳漢、新竹縣議長張鎮榮、新北市議長蔣根煌、彰化縣議長謝典林、新竹市議長許修睿、桃園市副議長李曉鐘、宜蘭縣副議長陳漢鍾與新竹市副議長余邦彥。記者葉德正／攝影

屏東縣議長周典論捲入涉嫌替鴻海創辦人郭台銘連署賄選案，全國正副議長聯誼會會長、新北議長蔣根煌今天邀請來自全台其他縣市包括彰化縣議長謝典林、新竹縣議長張鎮榮等共9名正副議長聲援周典論，蔣痛批，這就是政治收押，郭台銘現在不是候選人，檢調有必要急著在凌晨搜索、選前3周押人？周議長為「侯康配」站台就被收押，難道要穿「賴蕭配」才沒事？

今天出席者除了蔣根煌，還包括屏東縣副議長盧文瑞、新竹縣副議長王炳漢、新竹縣議長張鎮榮、彰化縣議長謝典林、新竹市議長許修睿、桃園市副議長李曉鐘、宜蘭縣副議長陳漢鍾與新竹市副議長余邦彥，周典論女兒周孟蓉也到場參與，眾人簽署聲明，聲援周典論。

蔣根煌說，上周23日周議長上凱道挺侯友宜、趙少康，當時周議長就說「我站台的話，就會被搜索約談」，果然隔2天就出事，這就是政治收押。

蔣根煌說，周議長以多年的共服務經驗和卓越領導能力，在屏東縣議會擔任多屆的議長、副議長，如今卻必須面對這起政治的迫害，議長是地方選出來的，有強大民意基礎，把他收押禁見，目的就是要壓制周議長在屏東輔選、同時對郭台銘的警告，企圖來影響屏東的選情。

蔣根煌說，呼籲司法機關不要成為民進黨打壓異己的工具，應該確保人民對司法公正的信任，讓司法成為保護人民免於迫害的堅強防線。

謝典林說，這些行為他們會更支持侯康配，政黨輪替就是這次選舉最大的目的，雖然他現在沒有國民黨籍，但有需要他一定會全力站台。

許修睿則說，呼籲民進黨讓選舉回歸正軌，不要再用司法介入選舉，現在都2023年了，還用如此獨裁手段，非國家、社會與全民之福。

許修睿說，郭台銘並沒有參選，整件案子基本上應該朝落幕方向去走，為何今天還要聲押周典論議長，政治操作引起寒蟬效應，做法十分可恥， 操作痕跡全台選民都看得非常清楚，所有正副議長絕對不會妥協，會更堅決挺侯康配，達到政黨輪替。

「說都口德，做都失德」屏東副議長盧文瑞也說，那時候侯友宜到屏東，議長就跟他說要全力支持侯，不過周議長也跟他說，確實有人要周議長低調，但周議長是很有正義感的人，不管各界如何阻礙，他都要站出來支持侯康配。

盧文瑞說，當天上午將近18人到周議長家搜索，動用調查局各大機動站與調查站，根本是把議長當十大通緝要犯對待，這就是民主社會？呼籲台灣人民用選票表達反對司法介入政治。

蔣根煌說，目前就是藍綠差距拉近，民進黨才會使出選舉奧步，就是怕郭台銘站出來挺侯康，他們將持續關注這一事件的發展，為了捍衛正義與公平，讓我們一同聲援周議長。

周孟容低調表示，相信大家都很清楚明白看這場官司，謝謝大家，我們會堅持下去，其餘因司法偵查，不便說明。

全國9位正副議長今天聲援屏東縣議長周典論，今天出席者包括屏東縣副議長盧文瑞（左起）、新竹縣副議長王炳漢、新竹縣議長張鎮榮、新北市議長蔣根煌、彰化縣議長謝典林、新竹市議長許修睿、桃園市副議長李曉鐘、宜蘭縣副議長陳漢鍾與新竹市副議長余邦彥。記者葉德正／攝影
全國9位正副議長今天聲援屏東縣議長周典論，今天出席者包括屏東縣副議長盧文瑞（左起）、新竹縣副議長王炳漢、新竹縣議長張鎮榮、新北市議長蔣根煌、彰化縣議長謝典林、新竹市議長許修睿、桃園市副議長李曉鐘、宜蘭縣副議長陳漢鍾與新竹市副議長余邦彥。記者葉德正／攝影

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