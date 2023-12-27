總統府公布龍年春聯、福袋 預祝國人「萬物興龍」

為迎接民國113年（歲次甲辰）龍年到來，並傳達總統、副總統的新春祝福，總統府今天上午公布民國113年春聯、紅包袋及福袋設計樣式，祝福國人新的一年萬事亨通、福運興隆。樣式設計上，無論紅包、春聯，都延續過去的風格，一樣採西元紀年，沒有民國紀年。

總統府發言人林聿禪表示，總統暨副總統春聯賀詞為「萬物興龍」，以明年生肖「龍」的諧音，祝賀國人及各行各業萬事亨通，興盛繁榮。本次春聯題詞由擅長字體設計的新生代設計師簡伯諭代筆，以流暢的筆觸傳遞對國運昌隆、新年萬事如意之祝福。今年紅包袋樣式，採龍年紅包袋由設計師顏妘珊設計，呈現金龍昂首闊步的姿態，傳遞出祝福和進步向前的意象。

林聿禪指出，總統暨副總統龍年春聯及紅包袋將自明年1月1日起至2月7日止，配合總統府開放參觀活動發送。為了向來府參觀民眾致意，並祝賀新年快樂，總統、副總統元旦當天將會在總統府敞廳發送龍年春聯及紅包袋各1000份，發完為止。

林聿禪說，除元旦開放參觀時間自上午9時至下午4時，2月3日假日開放參觀時間自上午8時至下午4時，每周一至周五平日開放參觀時段為上午9時至11時30分。未能前來總統府索取春聯、紅包袋的民眾，可就近到行政院中部、雲嘉南區、南部、東部及金馬聯合服務中心洽取，數量有限，送完為止，有興趣索取的民眾請把握機會。

有關龍年福袋，林聿禪表示，福袋以紅包袋主題龍圖樣延伸，設計為可摺疊之立體造型，以圓滑的線條及抽象剪影呈現，打開福袋更有新鑄的1元硬幣，祝福國人「一元復始、萬象更新」。福袋將與往年一樣，由總統及副總統於春節訪視行程中親自發送，數量有限，歡迎有興趣的民眾把握機會領取。至於發送的地點，歡迎屆時上總統府全球資訊網查詢總統及副總統的春節行程。 總統府今天上午公布民國113年春聯、紅包袋及福袋設計樣式，祝福國人新的一年萬事亨通、福運興隆，樣式設計上，無論紅包、春聯，都延續過去的風格，一樣採西元紀年，沒有民國紀年。圖／總統府提供 總統府今天上午公布民國113年春聯、紅包袋及福袋設計樣式，祝福國人新的一年萬事亨通、福運興隆，樣式設計上，無論紅包、春聯，都延續過去的風格，一樣採西元紀年，沒有民國紀年。圖／總統府提供

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