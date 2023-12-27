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總統、副總統春聯、紅包袋、福袋亮相

攝影中心／ 記者曾吉松／台北即時報導
總統府上午舉行「民國113年總統、副總統春聯、紅包袋、福袋」公布記者會，龍年紅包袋呈現金龍昂首闊步的姿態，傳遞出祝福和進步向前的意象。記者曾吉松／攝影
總統府上午舉行「民國113年總統、副總統春聯、紅包袋、福袋」公布記者會，龍年紅包袋呈現金龍昂首闊步的姿態，傳遞出祝福和進步向前的意象。記者曾吉松／攝影

總統府上午舉行「民國113年總統、副總統春聯紅包袋、福袋」公布記者會，為迎接113年（歲次甲辰）「龍」年到來，並傳達總統、副總統的新春祝福，總統府上午公布113年春聯、紅包袋及福袋設計樣式，祝福國人新的一年萬事亨通、福運興隆。

113年總統暨副總統春聯賀詞為「萬物興龍」，以明年生肖「龍」的諧音，祝賀國人及各行各業萬事亨通，興盛繁榮，流暢的筆觸傳遞對國運昌隆、新年萬事如意之祝福。

而龍年紅包袋呈現金龍昂首闊步的姿態，傳遞出祝福和進步向前的意象。

總統府上午公布113年春聯、紅包袋及福袋設計樣式，祝福國人新的一年萬事亨通、福運興隆。</p><!--3--><p> 113年總統暨副總統春聯賀詞為「萬物興龍」，以明年生肖「龍」的諧音，祝賀國人及各行各業萬事亨通，興盛繁榮，流暢的筆觸傳遞對國運昌隆、新年萬事如意之祝福。而龍年紅包袋呈現金龍昂首闊步的姿態，傳遞出祝福和進步向前的意象。記者曾吉松／攝影
總統府上午公布113年春聯、紅包袋及福袋設計樣式，祝福國人新的一年萬事亨通、福運興隆。

113年總統暨副總統春聯賀詞為「萬物興龍」，以明年生肖「龍」的諧音，祝賀國人及各行各業萬事亨通，興盛繁榮，流暢的筆觸傳遞對國運昌隆、新年萬事如意之祝福。而龍年紅包袋呈現金龍昂首闊步的姿態，傳遞出祝福和進步向前的意象。記者曾吉松／攝影

總統府上午舉行「民國113年總統、副總統春聯、紅包袋、福袋」公布記者會，龍年紅包袋呈現金龍昂首闊步的姿態，傳遞出祝福和進步向前的意象。記者曾吉松／攝影
總統府上午舉行「民國113年總統、副總統春聯、紅包袋、福袋」公布記者會，龍年紅包袋呈現金龍昂首闊步的姿態，傳遞出祝福和進步向前的意象。記者曾吉松／攝影
總統府上午舉行「民國113年總統、副總統春聯、紅包袋、福袋」公布記者會，龍年紅包袋呈現金龍昂首闊步的姿態，傳遞出祝福和進步向前的意象。記者曾吉松／攝影
總統府上午舉行「民國113年總統、副總統春聯、紅包袋、福袋」公布記者會，龍年紅包袋呈現金龍昂首闊步的姿態，傳遞出祝福和進步向前的意象。記者曾吉松／攝影

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