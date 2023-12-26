遭卓冠廷批「定位推斷」是笑話 新北不忍反嗆不懂裝懂

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
新北工務局拆除大隊製作影片，說明如何利用Google Map定位座標，再比對中央內政部國土測繪中心平台歷史圖資、和農業部林業及自然保育署航測及遙測分署的航攝圖，一步一步公開向外界證明，如何反推出民進黨總統候選人賴清德萬里老家建物在該定位點過往年代的歷史變化，真相確實只有一個。影／新北工務局提供
新北工務局拆除大隊製作影片，說明如何利用Google Map定位座標，再比對中央內政部國土測繪中心平台歷史圖資、和農業部林業及自然保育署航測及遙測分署的航攝圖，一步一步公開向外界證明，如何反推出民進黨總統候選人賴清德萬里老家建物在該定位點過往年代的歷史變化，真相確實只有一個。影／新北工務局提供

民進黨總統副總統候選人賴清德老家違建風波延燒，新北工務局公布多年來空照圖比對，遭新北市議員卓冠廷批評市府「定位推斷」是笑話，他自行輸入系統，一樣的座標定位離賴老家數十公尺；工務局反嗆卓「再度不懂裝懂」，除利用中央資料嚴格交互比對，也實地現勘，呼籲賴發揮道德勇氣勇敢面對。

卓冠廷晚間發文指出，新北工務局繼前一日把68年套繪圖定位左移，被發現重重打臉後，今天下午又有最新說法，說拿來比對賴清德老家的座標是Google Map定位座標（25.170866，121.676031），光這點就可以證明，新北市府所稱「絕對的座標」是絕對的謊言，因為每一張衛星圖都有自己的座標定位點，但無法套用到不同的時間年份。

卓冠廷發現，年代越久遠，同一個座標的偏差就越大，他自己親自輸入系統，一樣的座標，一樣的Google Map，從2023年逐年往回比對，

到了2002年的資料（Google最早的圖資），賴清德84號老家已經定位到數十公尺外的山坡上了。

卓冠廷強調，這是「第二重打臉工務局和地政局」，新北市府的「定位推斷」就是個徹底的笑話，若照市府的「推斷」不用40年前，20年前的定位就跑去山上了。

卓冠廷批評，新北市府說一個謊要用十個謊來圓，呼籲新北市府的公務員懸崖勒馬，不要為了選舉，幫長官背鍋，也請國民黨總統候選人侯友宜，放過這些公務員，不要再逼他們說謊了。

工務局晚間也火速發稿回應，批評卓冠廷再度不懂裝懂，誣陷新北市府對賴清德萬里違建的定位判斷有問題，決定不忍並迅速回擊，也好奇卓究竟採用何種方式所得出如此結果，令人匪夷所思。

工務局強調，他們利用Google Map定位座標，再比對中央內政部國土測繪中心平台歷史圖資、和農業部林業及自然保育署航測及遙測分署的航攝圖，並至現場勘查確認現況建物結構形式等方式，經過嚴格交互比對分析，反推出該建物在該定位點過往年代的歷史變化。況且使用的圖資等都是來自中央部會，身為執政黨發言人的卓冠廷，此舉難道是質疑國家航測圖等圖資有問題嗎？

工務局重申，事實真相只有一個，不容有心人士抹煞曲解，為避免疑義與爭端持續扭曲事實，呼籲賴清德發揮道德勇氣勇敢面對，和一般民眾一樣，檢具相關證明文件向新北工務局申請合法房屋認定，工務局會依規定協助受理。

另外，新北拆除大隊也製作影片，說明利用Google Map定位座標，再比對內政部國土測繪中心歷史圖資、和農業部林業及自然保育署航測及遙測分署的航攝圖，一步一步公開向外界證明，如何反推出賴清德老家建物的歷史變化。

民進黨總統候選人賴清德老家違建風波延燒，引發民進黨及新北市府之間不斷隔空開火。圖／本報資料照片
民進黨總統候選人賴清德老家違建風波延燒，引發民進黨及新北市府之間不斷隔空開火。圖／本報資料照片

卓冠廷 賴清德

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