遭卓冠廷批「定位推斷」是笑話 新北不忍反嗆不懂裝懂

民進黨總統副總統候選人賴清德老家違建風波延燒，新北工務局公布多年來空照圖比對，遭新北市議員卓冠廷批評市府「定位推斷」是笑話，他自行輸入系統，一樣的座標定位離賴老家數十公尺；工務局反嗆卓「再度不懂裝懂」，除利用中央資料嚴格交互比對，也實地現勘，呼籲賴發揮道德勇氣勇敢面對。

卓冠廷晚間發文指出，新北工務局繼前一日把68年套繪圖定位左移，被發現重重打臉後，今天下午又有最新說法，說拿來比對賴清德老家的座標是Google Map定位座標（25.170866，121.676031），光這點就可以證明，新北市府所稱「絕對的座標」是絕對的謊言，因為每一張衛星圖都有自己的座標定位點，但無法套用到不同的時間年份。

卓冠廷發現，年代越久遠，同一個座標的偏差就越大，他自己親自輸入系統，一樣的座標，一樣的Google Map，從2023年逐年往回比對，

到了2002年的資料（Google最早的圖資），賴清德84號老家已經定位到數十公尺外的山坡上了。

卓冠廷強調，這是「第二重打臉工務局和地政局」，新北市府的「定位推斷」就是個徹底的笑話，若照市府的「推斷」不用40年前，20年前的定位就跑去山上了。

卓冠廷批評，新北市府說一個謊要用十個謊來圓，呼籲新北市府的公務員懸崖勒馬，不要為了選舉，幫長官背鍋，也請國民黨總統候選人侯友宜，放過這些公務員，不要再逼他們說謊了。

工務局晚間也火速發稿回應，批評卓冠廷再度不懂裝懂，誣陷新北市府對賴清德萬里違建的定位判斷有問題，決定不忍並迅速回擊，也好奇卓究竟採用何種方式所得出如此結果，令人匪夷所思。

工務局強調，他們利用Google Map定位座標，再比對中央內政部國土測繪中心平台歷史圖資、和農業部林業及自然保育署航測及遙測分署的航攝圖，並至現場勘查確認現況建物結構形式等方式，經過嚴格交互比對分析，反推出該建物在該定位點過往年代的歷史變化。況且使用的圖資等都是來自中央部會，身為執政黨發言人的卓冠廷，此舉難道是質疑國家航測圖等圖資有問題嗎？

工務局重申，事實真相只有一個，不容有心人士抹煞曲解，為避免疑義與爭端持續扭曲事實，呼籲賴清德發揮道德勇氣勇敢面對，和一般民眾一樣，檢具相關證明文件向新北工務局申請合法房屋認定，工務局會依規定協助受理。

另外，新北拆除大隊也製作影片，說明利用Google Map定位座標，再比對內政部國土測繪中心歷史圖資、和農業部林業及自然保育署航測及遙測分署的航攝圖，一步一步公開向外界證明，如何反推出賴清德老家建物的歷史變化。 民進黨總統候選人賴清德老家違建風波延燒，引發民進黨及新北市府之間不斷隔空開火。圖／本報資料照片

商品推薦