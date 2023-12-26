屏南立委戰／資深民進黨員登報：拒投潘孟安派系徐富癸

屏東第2選區（屏南）立委選戰激烈，由無黨籍立委候選人蘇孟淳對上民進黨立委候選人徐富癸。民進黨資深黨員陳武守、丁柏福等人今天登報半版廣告，公開呼籲民進黨員不要含淚投票，堅決拒投屏東縣前縣長潘孟安派系的立委候選人徐富癸。

陳武守和丁柏福等人指出，去年底大選，時任屏東縣長潘孟安和正在競選縣長的周春米，為了潘氏派系利益，公開支持國民黨提名的縣議員候選人何春美，結果何春美高票當選，民進黨提名的張振亮、許重慶雙雙落選，其中張還僅差194票。

民進黨資深黨員指出，去年萬丹鄉長選舉，潘孟安沒有輔選民進黨籍候選人，反而公開支持違紀參選遭開除民進黨籍的簡天屏，結果民進黨提名人僅差108票落選，國民黨當選。

民進黨資深黨員表示，潘孟安為偏袒周春米贏得黨內屏東縣長初選，竟親自把參與初選的立委莊瑞雄和鍾佳濱的代表，趕出由中央預算建成的剪綵會場。黨員們批評，潘孟安如此濫用行政資源，讓親者痛、仇者快的行徑，老黨員看在眼裡無不錐心泣血。

陳武守和丁柏福等人表示，潘氏集團核心成員縣議員、前屏東縣黨部主委許展維夫婦，因涉貪交保，退選屏南立委，潘孟安卻不思徵召社會賢達、海納百川，卻力推其辦公室主任徐富癸接替，私心自用、令人痛心。身為民進黨資深黨員，看到潘孟安為了個人集團利益，違背民進黨價值，如此行徑，罄竹難書、不勝枚舉，潘氏派系濫用行政資源與權勢，壟斷屏東，甚至壟斷本黨未來，在黨內排除異己、傷害同志，令人痛心。

民進黨資深黨員批評，當徐富癸怒罵別人出賣靈魂、違背民進黨價值時，卻對老闆潘孟安勾結外人背叛民進黨卻視而不見，如此雙標，淪為派系利益代言人，非人民所期待。為了台灣，為了民進黨，不要含淚投票、不要姑息，總統堅定支持賴清德，但立委堅決拒投潘氏派系的徐富癸。

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