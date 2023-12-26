快訊

民調網站最新預測！侯康配、賴蕭配勝選機率拉近 柯盈配小於1%

趙少康質疑檢察官受政治影響收押議長周典論 屏檢提3點澄清

無預警離婚！張兆志結束與許允樂6年婚姻 吐情斷原因：對妳的感覺沒有消退

屏南立委戰／資深民進黨員登報：拒投潘孟安派系徐富癸

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨資深黨員陳武守、丁柏福等人今天登報半版廣告，公開呼籲民進黨員不要含淚投票，立委堅決拒投屏東縣前縣長潘孟安派系的徐富癸。圖／陳武守、丁柏福提供
民進黨資深黨員陳武守、丁柏福等人今天登報半版廣告，公開呼籲民進黨員不要含淚投票，立委堅決拒投屏東縣前縣長潘孟安派系的徐富癸。圖／陳武守、丁柏福提供

屏東第2選區（屏南）立委選戰激烈，由無黨籍立委候選人蘇孟淳對上民進黨立委候選人徐富癸。民進黨資深黨員陳武守、丁柏福等人今天登報半版廣告，公開呼籲民進黨員不要含淚投票，堅決拒投屏東縣前縣長潘孟安派系的立委候選人徐富癸。

陳武守和丁柏福等人指出，去年底大選，時任屏東縣長潘孟安和正在競選縣長的周春米，為了潘氏派系利益，公開支持國民黨提名的縣議員候選人何春美，結果何春美高票當選，民進黨提名的張振亮、許重慶雙雙落選，其中張還僅差194票。

民進黨資深黨員指出，去年萬丹鄉長選舉，潘孟安沒有輔選民進黨籍候選人，反而公開支持違紀參選遭開除民進黨籍的簡天屏，結果民進黨提名人僅差108票落選，國民黨當選。

民進黨資深黨員表示，潘孟安為偏袒周春米贏得黨內屏東縣長初選，竟親自把參與初選的立委莊瑞雄和鍾佳濱的代表，趕出由中央預算建成的剪綵會場。黨員們批評，潘孟安如此濫用行政資源，讓親者痛、仇者快的行徑，老黨員看在眼裡無不錐心泣血。

陳武守和丁柏福等人表示，潘氏集團核心成員縣議員、前屏東縣黨部主委許展維夫婦，因涉貪交保，退選屏南立委，潘孟安卻不思徵召社會賢達、海納百川，卻力推其辦公室主任徐富癸接替，私心自用、令人痛心。身為民進黨資深黨員，看到潘孟安為了個人集團利益，違背民進黨價值，如此行徑，罄竹難書、不勝枚舉，潘氏派系濫用行政資源與權勢，壟斷屏東，甚至壟斷本黨未來，在黨內排除異己、傷害同志，令人痛心。

民進黨資深黨員批評，當徐富癸怒罵別人出賣靈魂、違背民進黨價值時，卻對老闆潘孟安勾結外人背叛民進黨卻視而不見，如此雙標，淪為派系利益代言人，非人民所期待。為了台灣，為了民進黨，不要含淚投票、不要姑息，總統堅定支持賴清德，但立委堅決拒投潘氏派系的徐富癸。

2024選舉 2024立委選舉

延伸閱讀

潘孟安、蘇震清另類延長賽？屏南立委泛綠互轟負面文宣 地方分析原因

指賴清德競總為潘孟安護航「非常可笑」 黃國昌酸：要貫徹全黨挺一人傳統嗎？

屏南立委割喉戰…綠負面看板引發反效果 黨內人士：不少親綠民眾不滿

潘孟安：賴清德萬里老家該怎麼做就怎麼做 依法處理

相關新聞

屏南立委戰／資深民進黨員登報：拒投潘孟安派系徐富癸

屏東第2選區（屏南）立委選戰激烈，由無黨籍立委候選人蘇孟淳對上民進黨立委候選人徐富癸。民進黨資深黨員陳武守、丁柏福等人今...

賴清德：柯侯當市長說沒核安就沒核電 選總統完全改變

藍綠白三陣營總統候選人今天在電視政見發表會為核電交鋒。民眾黨總統候選人柯文哲問賴清德，5月賴提及已經停機的核能機組要在緊...

陳建仁：前瞻有不同評論 但基礎建設世界排名進步很多

行政院長陳建仁出席「第23屆公共工程金質獎」頒獎典禮，感謝得獎者讓台灣的基礎建設越來越好」。陳說，蔡英文總統上任以來積極...

選前收押周典論冒3巧合 意在測試郭董「是否被嚇大的」？

因為涉嫌幫鴻海創辦人郭台銘「收購連署書」，國民黨籍的屏東縣議會議長周典論遭屏東地檢署聲押獲准。此事件除震撼地方，也產生諸多政治聯想。而偵辦、收押的時間點巧合，更引發「政治陰謀論」。而關鍵的是：由於郭台銘自宣布總統選戰退選後，迄今政治動向不明，未來不管做出甚麼選擇，都很難避免與此一事件連上關係。

公股行庫挺賴是自發行為？ 民進黨的解釋愈描愈黑

國民黨立委王鴻薇昨日舉行記者會爆料，民進黨總統候選人賴清德競選總部全國總督導卓榮泰坐鎮公股銀行群組「信賴金融」，支持民進黨選舉活動。雖然相關行庫被問及此事，都辯稱尊重且不過問同仁私人社交行為，但此事明顯有兩點不妥，難消外界疑慮。

陳建仁：新北市府發言讓礦區居民惶恐不安

行政院長陳建仁今天接受媒體聯訪，媒體詢及副總統賴清德老家爭議，侯友宜批過去閣揆對礦區居住權都未回應的問題表示，已請內政部...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。