賴清德：柯侯當市長說沒核安就沒核電 選總統完全改變

藍綠白三陣營總統候選人今天在電視政見發表會為核電交鋒。民眾黨總統候選人柯文哲問賴清德，5月賴提及已經停機的核能機組要在緊急狀態以備不時之需，但核電可以說關就關，說開就開嗎？核電不是隨開隨用。對於核融合，他也質疑賴清德日前說自己不是要競選未來十年的總統，所以迴避問題。

賴清德說，2025非核家園並不是蔡英文總統強力地把可以運轉的核電終止，而是因為法律的規定，最後一個機組就是核三廠的第二號機組，必須要在2025年期中停止運轉，這是法律規定；還好蔡總統因應局勢，推動綠能產業的發展，「否則的話我們今天會更慘。」

賴清德也說，他想要請教兩位市長，「你們在當市長的時候都說，如果核電沒有安全，就沒有核電；核廢料沒有去處，就沒有核電，你現在選總統的時候態度完全改變，你們當初所講的這些條件都已經改變了嗎？」

賴清德也說，另外也要跟社會大眾說明清楚，COP28（聯合國氣候峰會）所謂談到2050年核電要增三倍，這並不是大會的共識，而是有人提出這樣的主張，但不是大會的共識，大會的共識是，再生能源要增加兩倍，用電效率要增加一倍，這才是大會的共識，一定要跟社會大眾清楚說明。

賴清德說，「你們今天不是只有要核一、核二、核三要延役，你們不約而同，核四都要重啟。公民投票已經通過了，你們今天在這個場合上，說還要再重啟核四，那你把公民投票的法律效力，置放於何地？」

賴清德說，他也說，當初之所以說沒有把新興的核能科技算在內，因為他的任期兩任也才八年，新興的核能技術什麼時候可以成熟問世，這個是不知道的，「所以我才說，我們必須要考量到我的任期只有八年，並不是說我的能源政策的規畫只限於八年，我也希望柯市長、柯主席不要誤會。」

對於國民黨總統候選人侯友宜批評賴清德擔任台南市長時的施政。賴清德說，侯可能沒有注意到，他在台南市長任內滿意度一直都是全國第一名，他的市政表現比其他兩位市長要來得好。「侯市長可能也沒有看到，當合併之後的台南或是南部，跟雙北的條件是不一樣的，當初幼兒照顧我們是先走準公共化，還有跟保母合作，才有辦法在一時之間，照顧需要照顧的家庭。至於居住的方面，我們先推動直接補貼，租金直接補貼，然後在我的任內來規畫，現在黃偉哲市長也已經要把它蓋起來了，這些都是逐步地推動當中。」

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