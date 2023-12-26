陳建仁：前瞻有不同評論 但基礎建設世界排名進步很多

行政院長陳建仁出席「第23屆公共工程金質獎」頒獎典禮，感謝得獎者讓台灣的基礎建設越來越好」。陳說，蔡英文總統上任以來積極推動前瞻基礎建設，雖然大家對前瞻基礎建設有不同的評論，「我們說自己好還不夠，我們得到金質獎也還不夠」，最重要的是世界上怎麼來看台灣的基礎建設。

陳建仁指出，瑞士洛桑管理學院（IMD）今年公布「2023年IMD世界競爭力年報」（IMD World Competitiveness Yearbook）中，台灣的整體國家競爭力從2016年的第14名，進步到現在第6名，而且是連續3年2000萬人口的第一名；而在國家競爭力中有一個很重要的項目「基礎設施」，從2016年的19名，進步到現在12名。

陳建仁表示，政府一步一腳印積極建設國家，使國家能夠國強民富，經濟也有很好的發展。台灣的國民生產毛額（GDP）從2016年的17.5兆，增加到今年會突破23兆，因為有穩健的財政，才能夠有很好的前瞻基礎建設，也才能夠讓全世界看到台灣的努力，這是2300萬人民積極打造出來的。

陳建仁說，在疫情這段時間，台灣的防疫很得體，有很好的中央疫情指揮中心。當國外的媒體問他台灣怎麼防疫做這麼好，他說，因為台灣有2300萬防疫英雄，有很好的防疫成果，疫情3年連續出口額占歷史以來的前3位，都超過4000億美元。

陳建仁說，有人問他為什麼2016年不做？他說因為去年的稅入稅出的盈餘高達5000億元，所以才能做更多的建設，感謝2300萬人民這麼努力做好防疫、建設國家。

陳建仁指出，根據行政院政務委員吳澤成給他的資料，台灣連續3年公共工程執行率都達到95%，今年更可以達到96%以上，顯示國家的政經穩定，公共工程順利推動，提升了國人的生活品質和經濟發展，應該給予最高的肯定，謝謝公共工程委員會和全台灣的工程團隊，有你們台灣才能進步。

陳建仁表示，今年獲獎的公共工程都是以服務民眾為本，也就是以人為本。要有人本優質永續的目標才能是最好的公共工程，這些都是台灣工程的前瞻者和標竿，讓全國公共工程的建設不斷向上提升。

陳建仁也分享，在得獎的公共工程當中，有不少他親自去看過。例如捷運萬大線的第一期工程、曾文南化聯通工程等，都讓他很驚訝，原來台灣的公共工程執行得這麼好，是亞洲的典範。 行政院長陳建仁出席「第23屆公共工程金質獎」頒獎典禮。記者曾原信／攝影 行政院長陳建仁出席「第23屆公共工程金質獎」頒獎典禮。記者曾原信／攝影 行政院長陳建仁出席「第23屆公共工程金質獎」頒獎典禮。記者曾原信／攝影

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