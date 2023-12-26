國民黨：如沒有政黨輪替除弊 陳水扁貪汙會被抓去關？

民眾黨總統候選人認為國民黨如果當選，台灣就會被中國買掉。國民黨立委林為洲則說，好像被柯文哲被刺了，之前談藍白合都說要政黨輪替、清除弊案，前總統陳水扁貪汙，如果沒有執政輪替，請問阿扁會抓進去關嗎？不會啊，政黨輪替才能除弊。

林為洲表示，柯文哲也一直說被民進黨抹紅，但現在卻跑來抹紅國民黨，試問國民黨過去執政8年有賣什麼台灣？只有賣農產品比較多吧。

國民黨立委李德維表示，柯文哲為了選舉講這種話是大可不必，前總統馬英九執政，為台灣產業界、農漁民爭取許多市場，不應為選舉抹紅抹黑國民黨，人民眼睛是雪亮的，千萬不要為了選舉泯滅人性

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