藍白質疑賴老家無法信託 賴蕭律師後援會：不專業誤導

藍白陣營及新北市政府質疑民進黨總統候選人賴清德萬里老家無法公益信託，賴清德、蕭美琴全國律師後援會今天發布共同聲明，表示萬里老家議題屢遭競爭對手以不專業、明顯錯誤的質疑所攻擊，導致專業議題討論失焦，而賴家人已經正式委託律師處理後續信託事宜，律師後援會將針對老家居住權處置提供法律專業協助，國家前途就交由賴清德、蕭美琴費心治理。

律師後援會全國總會副總會長范瑞華表示，賴清德因老家面臨的礦區遺留問題備受競爭對手百般攻擊，讓廣大礦區居民擔心自己安身立命的房屋，因政治鬥爭被視為違建、幽靈房屋而影響居住權，也讓重要的國政議題遭社會邊緣化、無視、失焦，嚴重影響台灣民主發展與國家前途。

范瑞華指出，賴清德已明確表達他將盡力協助通案解決礦區殘留的居住權議題，並願將老家交付公益使用，無奈對手頻頻針對各種技術性、細節性問題，發表各種不專業質疑與發言，但在事實與法律面卻都有錯誤，明明對法律一知半解，卻化身公益信託專家大發謬論。

范瑞華表示，台灣面臨許多專業議題討論時，屢遭有心人士以話術帶風向，提出似是而非、明顯錯誤的口號與質疑，以不專業的作法誤導、擾動台灣社會民心與認知，這根對手操作萬里老家議題的手法如出一轍。

律師後援會全國總會執行長林俊宏也呼籲，「老家交給我們專業處理，國家有賴你們費心治理」，賴清德已針對老家議題作出嚴正宣示，並委託律師專業人士進一步處理後續事項，其他礦區、眷村等居住權問題的合法處理也已有前例可循。林俊宏強調，賴家人已經正式委託律師處理後續信託事宜，律師後援會將提供專業協助落實賴清德的宣示，也讓本案日後能合法妥善處理，而國家前途發展就交由賴清德、蕭美琴費心治理，帶領台灣在正確的道路上穩健向前。

針對國民黨副總統候選人趙少康稱公益信託的受益人會是現在的所有權人，律師後援會中區後援會會長吳梓生表示，「這其實是信託法制度最基本的ABC」，並以兩點反駁：第一，無論哪一種信託，只要是信託，產權一定都要移轉給受託人，公益信託當然也不例外；第二，公益信託的受益人，不可能、也不可以是本人或特定人，公益信託的受益人，一定是在制度中設定好一定的條件、達成特定目的等，因此不會有這個問題。

有關立法委員王鴻薇質疑，公益信託在選後可以隨時終止一事，律師後援會全國總會副總會長徐頌雅表示，公益信託與自益信託之間最大的差別，在於公益信託是公眾之事。因為是公眾之事，自然不可以由私人意志自行終止。徐頌雅強調，在公益信託營運計畫中，會將設立目的、營運以及終止等種種條件都明列清楚，也會有目的事業主管機關審查把關，若公益信託因故解除、終止或消滅，該財產也會由公益事業主管機關移交給有類似目的的公益法人進行公益信託，因此不會發生如王鴻薇所說狀況。

提及民眾黨總統候選人柯文哲稱違建怎麼可以公益信託，律師後援會台北後援會會長洪偉勝反駁，這是一個假議題，也是對公益信託的錯誤理解。根據最高法院信託法、相關公益信託監督辦法，以及專業學者見解都已經解釋得非常清楚，只要是具有處分權、有價值的財產，就可以作為公益信託標的。洪偉勝表示，賴副總統的房子，有財產價值、也具有處分權，作為公益信託標的當然沒有問題。洪偉勝也強調，把礦區工寮當成違建或幽靈房屋來看待，其實是忽略礦區和過去歷史遺留下來的居住權議題，這也是為什麼律師團強調該案應該通案解決，不應讓礦區居民被遺忘。

賴清德、蕭美琴全國律師後援會代表包含全國總會總會長陳彥希律師、全國總會副總會長范瑞華律師、徐頌雅律師、中區後援會會長吳梓生律師、全國總會執行長林俊宏律師、全國總會副執行長廖郁晴律師，以及台北後援會會長洪偉勝律師。

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