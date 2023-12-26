民進黨：新北市府圖冊造假 賴清德老家早就存在

民進黨發言人張志豪今天表示，請假中的新北市長侯友宜黑手依舊操控市府，從地政局長汪禮國抹黑造謠賴清德老家如幽靈房屋，到工務局圖測造假，新北市府已淪為侯友宜競總，逼迫公務員當政治打手，進行一連串造謠抹黑攻擊，侯友宜應該立刻說清楚，並為市府不當惡行道歉。

新北市工務局昨天公開發聲明，以Google map、國土測繪中心等資訊，證明賴清德老家1979年不存在，2004年房子才出現，所以不是既存建物，是新建築，以此判定為違建。

民進黨發言人林楚茵表示， 2018年選舉時，侯友宜被質疑大群館案時，新北市兩度派人關心該案，當時去的新北官員就是汪禮國，身為新北市府公務員，公然跑到台北市關心與職權不相干的事情。如今汪禮國領新北市府的薪水，公然以造假資料護航侯友宜攻擊對手，再次淪為侯友宜政治打手。此外，公益信託也非地政局業務，汪卻拿出錯誤資料跳出來帶風向，儼然就是薪水小偷、不務正業的慣犯。

民進黨發言人卓冠廷表示，前立委邱毅指稱，賴清德老家在中福31號-2，現在是中福84號，所以不是同地點；但戶政系統上記錄清楚，事實是1971年8月25日，中福31號-2拆成兩個門牌為中福84號及85號。

卓冠廷表示，根據「農業部林業及自然保育署航測及遙測分署」民國1974年到2022年的空照圖，詳細比對後發現新北市府混淆了資訊，地政局和工務局僅憑1984年的空照圖，有清楚拍到85號翻修建物，卻忽略84號位置建物的頹傾，導致屋頂影像不清楚，加上鄰居證詞，賴的老家屋頂曾被颱風吹壞，新北市政府不該逕自認定84號賴的老家不存在。

卓冠廷指出，從關鍵的1979年航測圖看，賴清德老家是包含84號、85號的，但工務局提供媒體的1979年空拍圖裡，整個礦區的房屋套繪定位卻往左下飄移，直接把84號的賴清德老家定位到樹林裡。1986年和2005年的空照圖，有1.1倍比例誤差，比例尺不用統一直接套圖，是睜眼說瞎話，如此低級的錯誤，是否背後有長官指使，將公務員變成鬥爭工具。

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