快訊

獨／偏激國三生為乾妹出氣犯命案 警曝郭生性格：常逞凶鬥狠

「飛機座位被坐走」旅客控返台班機重複開票 星宇航空致歉加強管理

國三男學生遭砍...「我們已做好準備」阿姨怒控：教唆的女生最可惡

民進黨：新北市府圖冊造假 賴清德老家早就存在

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨發言人張志豪今天表示，新北市府已淪為侯友宜競總，逼迫公務員當政治打手，進行一連串造謠抹黑攻擊，侯友宜應該立刻說清楚，並為市府不當惡行道歉。圖／民進黨提供
民進黨發言人張志豪今天表示，新北市府已淪為侯友宜競總，逼迫公務員當政治打手，進行一連串造謠抹黑攻擊，侯友宜應該立刻說清楚，並為市府不當惡行道歉。圖／民進黨提供

民進黨發言人張志豪今天表示，請假中的新北市長侯友宜黑手依舊操控市府，從地政局長汪禮國抹黑造謠賴清德老家如幽靈房屋，到工務局圖測造假，新北市府已淪為侯友宜競總，逼迫公務員當政治打手，進行一連串造謠抹黑攻擊，侯友宜應該立刻說清楚，並為市府不當惡行道歉。

新北市工務局昨天公開發聲明，以Google map、國土測繪中心等資訊，證明賴清德老家1979年不存在，2004年房子才出現，所以不是既存建物，是新建築，以此判定為違建。

民進黨發言人林楚茵表示， 2018年選舉時，侯友宜被質疑大群館案時，新北市兩度派人關心該案，當時去的新北官員就是汪禮國，身為新北市府公務員，公然跑到台北市關心與職權不相干的事情。如今汪禮國領新北市府的薪水，公然以造假資料護航侯友宜攻擊對手，再次淪為侯友宜政治打手。此外，公益信託也非地政局業務，汪卻拿出錯誤資料跳出來帶風向，儼然就是薪水小偷、不務正業的慣犯。

民進黨發言人卓冠廷表示，前立委邱毅指稱，賴清德老家在中福31號-2，現在是中福84號，所以不是同地點；但戶政系統上記錄清楚，事實是1971年8月25日，中福31號-2拆成兩個門牌為中福84號及85號。

卓冠廷表示，根據「農業部林業及自然保育署航測及遙測分署」民國1974年到2022年的空照圖，詳細比對後發現新北市府混淆了資訊，地政局和工務局僅憑1984年的空照圖，有清楚拍到85號翻修建物，卻忽略84號位置建物的頹傾，導致屋頂影像不清楚，加上鄰居證詞，賴的老家屋頂曾被颱風吹壞，新北市政府不該逕自認定84號賴的老家不存在。

卓冠廷指出，從關鍵的1979年航測圖看，賴清德老家是包含84號、85號的，但工務局提供媒體的1979年空拍圖裡，整個礦區的房屋套繪定位卻往左下飄移，直接把84號的賴清德老家定位到樹林裡。1986年和2005年的空照圖，有1.1倍比例誤差，比例尺不用統一直接套圖，是睜眼說瞎話，如此低級的錯誤，是否背後有長官指使，將公務員變成鬥爭工具。

老家 侯友宜

延伸閱讀

藍：民進黨亂批出租宅 萬里違建賴清德還要混淆視聽？

一學期住宿費比學費還貴 賴辦批侯友宜雙面包租公

蘇煥智：賴老家2007年並非萬里現址 賴清德說謊

陳建仁：新北市府發言讓礦區居民惶恐不安

相關新聞

民進黨：新北市府圖冊造假 賴清德老家早就存在

民進黨發言人張志豪今天表示，請假中的新北市長侯友宜黑手依舊操控市府，從地政局長汪禮國抹黑造謠賴清德老家如幽靈房屋，到工務...

「覺得貴就不要租」遭綠營酸 趙少康：覺得貴就讓它沒租客、大降價

國民黨總統候選人侯友宜家族於文大旁的學生宿舍凱旋苑漲價爭議，作家苦苓於臉書上說，國民黨副總統候選人趙少康說得好「覺得貴就...

又有日本草莓農藥超標 食藥署：今年累積近20批

愛吃日本食品的民眾要注意了！衛福部食藥署今天公布，日本櫪木產的草莓檢出1項農藥超標、福岡草莓則檢出2項農藥違規，至明年4...

藍：民進黨亂批出租宅 萬里違建賴清德還要混淆視聽？

民進黨總統候選人賴清德萬里老宅爭議延燒，國民黨2024競選發言人凌濤、新北市立委候選人林國春今舉行記者會指出，民進黨瞎扯...

新北校園濺血案 衛福部：評估家庭功能、依需求輔導

新北市中學昨發生割頸案，一名國三男學生遭別班男同學持刀攻擊，造成胸口、頸部等多處刀傷，當場失去呼吸心跳，送醫搶救，行兇男...

一學期住宿費比學費還貴 賴辦批侯友宜雙面包租公

民進黨總統候選人賴清德競選辦公室今天批評國民黨總統侯友宜是「雙面包租公」，喊居住正義全是假。賴清德競選總部發言人陳世凱、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。