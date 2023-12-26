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一學期住宿費比學費還貴 賴辦批侯友宜雙面包租公

聯合報／ 記者丘采薇／台北即時報導
民進黨總統候選人賴清德競選辦公室今天批評國民黨總統侯友宜是「雙面包租公」，喊居住正義全是假。記者丘采薇／攝影
民進黨總統候選人賴清德競選辦公室今天批評國民黨總統侯友宜是「雙面包租公」，喊居住正義全是假。記者丘采薇／攝影

民進黨總統候選人賴清德競選辦公室今天批評國民黨總統侯友宜是「雙面包租公」，喊居住正義全是假。賴清德競選總部發言人陳世凱、戴瑋姍三問侯友宜，凱旋苑每年收租多少？每年繳多少稅？為何不敢公布租約？並且要求侯友宜出面說清，不要一邊喊居住正義，一邊大漲租金不公不義。

陳世凱表示，侯友宜的文大包租公爭議，從過去的大群館99間門牌，再到現在的凱旋苑，疑似為了避稅變成103間門牌，租金還暴漲5倍，至今仍沒有向外界清楚說明。

陳世凱質疑，透過又昱公司管理的凱旋苑，到底有沒有繳房屋稅？每年到底繳了多少稅？侯友宜資產多到需要用公司管理，又是否禁得起社會檢驗？

陳世凱表示，在大群館受質疑時，侯友宜先推說是「娘家的」事情，後又變成「太太的」，如今再被爆料管理的又昱公司，根本就是「女兒的」。侯友宜的凱旋苑和管理公司在妻子和女兒間轉換，究竟是為了什麼？侯友宜出事就切割自己的家人、全部推給妻女，根本就不敢面對自己喜當包租公的事實。

陳世凱指出，國民黨的副總統候選人趙少康在受訪時表示：「覺得貴可以不要租」。這難道是國民黨面對居住正義的態度嗎？無視學生在學校周邊選擇稀少，說出「沒人強迫你租」這種話，「趙子龍」趙少康要救阿斗，就可以引用晉惠帝的話嗎？

戴瑋姍表示，侯友宜一邊提學費補助政策，一邊則爽收租金，還要一邊高喊居住正義，根本就是不折不扣的雙面人。凱旋苑的租金從一學期的1萬8200元，調漲為一個月1萬6000元，相當於一學期要9萬6000元，漲價5倍。一個學期住宿費比學費還貴，完全就是吸血鬼。

戴瑋姍也質疑，侯友宜租金收入因透過空殼公司又昱公司管理，2011到2017年間涉嫌逃稅2070萬元，後轉以新壽公司處理，額度則更不為人知。她反問，侯友宜若認為凱旋苑不是剝削、不是惡房東，請問侯友宜到底敢不敢公布租約？

戴瑋姍指出，面對上述問題，侯友宜始終推拖、逃避，一邊說著居住正義，一邊大漲租金，根本不公不義，如果侯友宜真的坦蕩蕩，不論是委由又昱公司或新壽公司協助管理，身為包租公的侯友宜，請直接正面回應、告訴大家，每年收租到底進帳多少？

侯友宜 陳世凱 居住正義

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