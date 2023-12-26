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新北校園濺血案 衛福部：評估家庭功能、依需求輔導

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
針對昨日發生新北校園濺血事件，衛福部今表示，此校安事件因涉及犯罪行為，以少年法庭審理為主，但地方社政體系亦會介入評估家庭功能等事宜，予以協助。記者林琮恩／攝影
針對昨日發生新北校園濺血事件，衛福部今表示，此校安事件因涉及犯罪行為，以少年法庭審理為主，但地方社政體系亦會介入評估家庭功能等事宜，予以協助。記者林琮恩／攝影

新北市中學昨發生割頸案，一名國三男學生遭別班男同學持刀攻擊，造成胸口、頸部等多處刀傷，當場失去呼吸心跳，送醫搶救，行兇男學生將依殺人未遂移送新北少年法庭。衛福部今表示，此校安事件因涉及犯罪行為，以少年法庭審理為主，但地方社政體系亦會介入評估家庭功能等事宜，予以協助。

衛福部保護司司長張秀鴛表示，該案發生於校園，且兩造均為學生，屬校安事件，校方會循校安事件通報處理，因涉及犯罪行為，會移送少年法庭審理。另外，因案件涉案少年未滿18歲，會通報至地方社會局，由社政體系進行家庭功能評估，如少年家庭背景脆弱性高，或有經濟困境、管教議題等，會開案輔導，媒介相關資源。

該案目前已進入司法程序。張秀鴛說，案件會依照「少年事件處理法」審理，安排學生進入感化教育、保護處分，或交由兒少機構代為監護，亦可責付家長管教等，由法官依照實際案情、家庭狀況，以及學生在校學習、交往對象、是否參與黑幫等，多面向做整體考量，再做出判斷，雖與社政關聯低，但若案家原先就在關懷名單內，會持續提供支持協助；如屬因親職管教不當導致的犯罪行為，則會安排親職教育加強等措施。

據了解，案發經過是該校國中部三年級一名女學生，昨天中午用餐時間到其他班級要找閨密聊天，但閨密不在教室，她被該班一名男學生斥責，要求離開。女學生生氣甩門回班上找一名男同學助陣，二人折返，和被害人在走廊爆發衝突，行凶男同學涉掏出彈簧刀朝被害人胸口猛刺，雙方扭打時被害人身上多處切割傷，其中頸部被劃中一刀，倒臥血泊失去意識。

截至今日上午，遭砍傷學生仍在亞東醫院加護病房，使用葉克膜救治中。新北教育局表示，將請學校持續追蹤輔導，並通令各級學校積極強化校園安全，確保每位學生學習安全與心理健康。

校園

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