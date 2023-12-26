藍：民進黨亂批出租宅 萬里違建賴清德還要混淆視聽？

民進黨總統候選人賴清德萬里老宅爭議延燒，國民黨2024競選發言人凌濤、新北市立委候選人林國春今舉行記者會指出，民進黨瞎扯硬拗後，還去瞎扯別人的合法建物，他呼籲民進黨不要再亂批合法的出租仔，難道民進黨只懂「王八千」，只懂「潘孟安的建商宅」？賴清德還要賴皮、混淆視聽到什麼時候？

林國春表示，全台灣有很多違章，不可能每件都拆，但違章就是違章，而違章拆除屬於地方權責單位。增建、擴建就屬於違章，沒有使用執照或臨時建築，就是違章。至於民進黨稱該屋有門牌，林國春表示，所有違章建築當然有門牌，因為門牌與違章沒有直接關係，難道有車牌，違規就不是違規了嗎？

林國春說，賴清德的違宅，沒有繳地價稅及繳房屋稅，涉嫌違反「稅捐稽徵法」，因為是違章，沒有產權，就沒辦法移轉，所以無法繳房屋稅。這樣的事情若發生在市井小民身上，政府單位就大力打壓，民進黨政府用這種手段欺負一般老百姓，就是要讓老百姓閉嘴，現在發生在賴清德身上，應該要以一樣標準處理。

林國春指出，賴清德沒有誠實報稅，財產也沒有誠實申報，根本沒有資格參選中華民國的總統，這在全世界所有領導人身上，早就應該辭職下台。他呼籲賴清德與民進黨黨公職，用同樣標準來對待賴清德老家的違章建築。

凌濤指出，民進黨聲稱賴老宅存在於民國40年間，因不堪使用，民國92年前後進行翻修，早於新北市政府100年6月2日頒定的「新北市政府核發合法房屋明處理要點」；這說法根本是瞎扯。根據民國100年6月2日相關處理要點所稱「合法房屋」，指下列各地區於下列日期前即已存在，且無擅自新建、修建、改建或興闢公共設施拆除剩餘建築基地內建築物改建增建行為之舊有建築物。

凌濤說，重點是實施區域計畫地區，以北部區域計畫民國70年2月15日公告日期為準。處理要點清楚說明，必須是民國70年前才可以合法，而賴清德老宅明顯就是違法，賴清德與民進黨竟然可以玩法玩到魚目混珠。

凌濤也提內政部國土測繪中心、農業部林業及自然保育署航測及遙測分署的圖來打臉民進黨的說法。根據相關圖示，民國75年賴宅只有本體宅第，旁邊什麼都沒有，但到了民國94年，宅地旁邊違法增建、擴建相當明顯，民進黨還要繼續瞎扯、硬拗？根本是看不懂航測圖稱造假，試圖混淆視聽。

凌濤批評，民進黨瞎扯硬拗後，還去瞎扯別人的合法建物，他呼籲民進黨不要再亂批合法的出租仔，難道民進黨只懂「王八千」、只懂「潘孟安的建商宅」嗎？大家都不像北漂新潮流可以租到豪宅便宜戶？若用同樣標準檢驗價格，為何王定宇可以租到8000元的房子，為什麼潘孟安可以租到便宜豪宅？民進黨難自圓其說。

凌濤質疑，賴清德敢不敢用同樣的標準要求民進黨黨公職？包括與正國會林佳龍夫妻有關的奇美集團等，統統將商品便宜賣給學生？蔡英文總統家族租給海霸王的土地，也應該捐出來蓋社會住宅、民進黨前中執委薛凌的陽信銀行，面對很多年輕人要青年貸款，也應該用最低利率、不要賺錢貸給學生嗎？

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