又有日本草莓農藥超標 食藥署：今年累積近20批

愛吃日本食品的民眾要注意了！衛福部食藥署今天公布，日本櫪木產的草莓檢出1項農藥超標、福岡草莓則檢出2項農藥違規，至明年4月30日前，將對日本草莓維持100％逐批查驗的最高標準，今年在邊境報驗的日本草莓有1084批，檢驗不合格的有19批，不合格率1.75％，北海道白蝦則檢出重金屬鎘超標，違規產品全數退運或銷毀。

衛福部食藥署副署長林金富說，今天公布的不合格品項中，有2批日本草莓被檢出農藥殘留，其中1批是從日本福岡輸入的草莓，進口商為永全水果有限公司，檢出殘留農藥亞滅培1.2 ppm，超出標準的容許量為1.0 ppm，同時也檢出，不得用於草莓的亞醌蟎代謝物0.04 ppm，59.4公斤全數退運或銷毀，永全水果有限公司進口的產品，在邊境會維持100%逐批查驗。

林金富表示，另一批違規草莓，是日島貿易有限公司從日本櫪木輸入的草莓，檢出殘留農藥氟尼胺0.13ppm，同樣不得用於草莓，168公斤全數退運或銷毀，輸入業者在邊境會維持邊境查驗。

林金富指出，今年1月1日至12月18日止，在邊境報驗的日本草莓有1084批，檢驗不合格的有19批，不合格率1.75％，主要不合格因為農藥殘留氟尼胺、克凡派、賽安勃、賜派滅、福拉比、亞滅培、派滅淨等，自今年6月1日至明年4月30日，針對日本草莓採最高等級的「監視查驗」，該期間內全數採100％逐批查驗，不會調降抽驗頻率。

除了草莓，博多食品有限公司從日本北海道輸入的白蝦，檢出重金屬鎘2.8mg／kg，1公斤的品項將全數退運或銷毀。林口長庚臨床毒物中心主任顏宗海曾說，「鎘」已被世界衛生組織轄下的國際癌症研究機構（IARC）列為致癌物，可能增加罹患攝護腺癌風險，吃下肚的食物如被鎘汙染，有6%會被人體吸收並累積，因為在人體半衰期為20到30年以上，會影響到骨頭，造成俗稱「痛痛病」的骨頭病變自發性骨折，也會影響到腎病變造成腎功能衰退。

食藥署今天公布的邊境檢驗不合格產品為中國大陸出口的瀝水籃3批、盤子2批、砧板套裝4件組、白蘿蔔、楊桃乾；義大利出口白松露；印尼出口綠豆仁；日本出口鮮草莓2批、白蝦；菲律賓出口鮮鳳梨。 食藥署在日本北海道輸入的白蝦，檢出重金屬鎘超標。圖／食藥署提供

商品推薦